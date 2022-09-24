Мэра Белой Церкви разоблачили в махинациях на 8,7 млн грн

Национальное антикоррупционное бюро сообщило о подозрении мэру одного из городов Киевской области, ему инкриминируют махинации с недвижимостью на 8,7 миллиона гривен.

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Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

Речь идет о покупке недостроя за счет местного бюджета по завышенной цене.

Также о подозрении сообщили еще двум участникам коррупционной схемы – владельцу недвижимости и оценщику.

По данным НАБУ, владелец недостроя предложил городскому голове приобрести эту недвижимость для нужд города за 24 млн. грн. Сумма существенно превышала ценовые предложения на тот момент, однако чиновник согласился.

Фигуранты дела обеспечили подлог отчета об оценке имущества, ввели в заблуждение профильные комиссии городского совета и его депутатов, чтобы те проголосовали за выделение средств из бюджета.

Имя подозреваемого в сообщении не указано, но, как отмечают СМИ, на фотографиях НАБУ изображен кабинет городского головы Белой Церкви Геннадия Дикого и недостроенный центр предоставления административных услуг (ЦНАП) в этом городе.

Именно этот ЦНАП является объектом преступления, инкриминируемого мэру.

В 2018 году Белоцерковский городской совет приобрел недостроенное здание на улице Театральной за 24 млн грн под центр предоставления административных услуг, хотя его рыночная стоимость была намного ниже.

Напомним, НАБУ накануне вручило депутату Верховной Рады от пропрезидентской партии "Слуга народа" Сергею Кузьминых обвинительный акт по делу о взяточничестве.