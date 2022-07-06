Мошенничество и аферы на миллиард. Офис генпрокурора разоблачил преступную организацию в Киеве

В группу входило более 25 человек. Для ведения преступной деятельности было создано более 200 юридических лиц.

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Офис генерального прокурора сообщил о подозрении руководителю и трем участникам преступной организации. По данным ведомства , группа занималась мошенничеством, противоправным завладением деньгами и недвижимостью, подделкой документов, отмыванием средств и уклонением от уплаты налогов. Также участники преступной организации осуществляли несанкционированное вмешательство в Государственные реестры и незаконно изменяли данные о регистрации недвижимого имущества.

С 2014 по 2021 год преступники нанесли ущерб физическим, юридическим лицам и государству на сумму более 1 миллиарда грн. В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым мер и ведется поиск других участников группировки.

По нашей информации, разоблачение группы началось в 2020 году с расследования дела о незаконных сделках с киевской землей площадью более 100 га, повлекших ущерб в 11 млн долларов США. В 2021 году Офис генпрокурора разоблачил директора компании, задействованной в деятельности преступной группировки. Он пошел на сотрудничество со следствием.

Впоследствии в СМИ появилась информация об участниках группы и новых фактах противоправных действий. Среди членов организации упоминались Антон Шубенков, Ольга Алисименко, Константин Кривопуст, Андрей Головатюк и Александр Боднарчук. Последний скрывался от следствия.

По данным журналистов, участники группировки могли быть причастны к фиктивной продаже проблемных активов, махинаций с ценными бумагами, мошеннической деятельности с участием целого ряда финансовых учреждений - "БМ Банка", "Родовид", "Таскомбанка" и других. Помощь в реализации преступлений группе якобы оказывали "черные" регистраторы и нотариусы.

Группировка могла использовать свои связи в государственных структурах, создавала фиктивные фирмы на территории Украины и за границей. Кроме того, по меньшей мере, один эпизод деятельности вышеперечисленных преступников якобы был связан с убийством. Еще один – с покушением на убийство. Всего, по данным журналистов, правоохранители расследовали более 10 дел, связанных с группой.

30 марта 2022 года, спустя месяц после начала войны, правоохранители вышли на Андрея Головатюка. Тогда он и еще 20 вооруженных молодых людей недалеко от одного из блокпостов в Киеве обезоружили патрульных полицейских, остановивших авто его жены. Вскоре мужчину задержали, он до сих пор находится за решеткой.

Наш источник рассказывает, что в июле подозрения получили Ольга Алисименко, ее муж и другие члены группировки. Значительная часть подозреваемых членов преступной организации пытается заключить соглашение со следствием, чтобы получить более мягкие наказания. Следствие продолжается.