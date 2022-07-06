Шахрайство та афери на мільярд. Офіс генпрокурора викрив злочинну організацію в Києві

В групу входило більше 25 людей. Для ведення злочинної діяльності було створено понад 200 юридичних осіб.

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Офіс генерального прокурора повідомив про підозру керівнику та трьом учасникам злочинної організації. За даними відомства, група займалась шахрайством, протиправним заволодінням грошима та нерухомістю, підробкою документів, відмиванням коштів та ухиленням від сплати податків. Також учасники злочинної організації здійснювали несанкціоноване втручання в Державні реєстри та незаконно змінювали дані про реєстрацію нерухомого майна.

З 2014 по 2021 рік злочинці спричинили збитків фізичним, юридичним особам та державі на суму в понад 1 мільярд грн. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжних заходів та ведеться пошук інших учасників угрупування.

За нашою інформацією, викриття групи почалося в 2020 році з розслідування справи про незаконні оборудки із київською землею площею понад 100 га, що спричинили збитків на 11 млн доларів США. В 2021 році Офіс генпрокурора викрив директора компанії, яка була задіяна в діяльності злочинного угруповування. Він пішов на співпрацю зі слідством.

Згодом в ЗМІ з’явилась інформація про учасників групи та нові факти протиправних дій. Серед членів організації згадувались Антон Шубенков, Ольга Алісименко, Костянтин Кривопуст, Андрій Головатюк та Олександр Боднарчук. Останній переховувався від слідства.

За даними журналістів, учасники угруповування могли бути причетними до фіктивного продажу проблемних активів, махінацій з цінними паперами, шахрайської діяльності за участю цілої низки фінансових установ – "БМ Банку", "Родовід", "Таскомбанку" та інших. Допомогау у реалізації злочинів групі нібито надавали "чорні" реєстратори та нотаріуси.

Угруповання могло використовувати свої зв'язки в державних структурах, створювало фіктивні фірми на території України та за кордоном. Крім того, щонайменше один епізод діяльності перерахованих вище злочинців нібито був пов'язаний із вбивством. Всього, за даними журналістів, правоохоронці розслідували понад 10 справ, повʼязаних із групою.

30 березня 2022 року, через місяць після початку війни, правоохоронці вийшли на Андрія Головатюка. Тоді він та ще 20 озброєних молодиків неподалік одного з блокпостів в Києві обеззброїли патрульних поліцейських, що зупинили авто його дружини. Невдовзі чоловіка затримали, він досі перебуває за гратами.

Наше джерело розповідає, що в липні підозри отримали Ольга Алісімєнко, її чоловік, та інші члени угруповування. Значна частина підозрюваних членів злочинної організації намагається заключити угоду зі слідством, щоб отримати більш мʼякі покарання. Слідство триває.