Нанес ущерб на 1,5 млн грн: бывший заместитель гендиректора "Восток ГОК" получил подозрение

Бывший заместитель генерального директора государственного "Восточного горно-обогатительного комбината" в Кировоградской области воспользовался своим служебным положением и нанес государству ущерб практически на 1,5 миллиона гривен. Ему было доложено о подозрении в злоупотреблении властью или служебным положением.

Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По результатам следствия установлено, что в марте 2021 года чиновник заключил соглашение с частными предприятиями на поставку продукции по ценам, значительно превышающим рыночные.

"При этом он достоверно знал, что ранее был заключен договор с государственным предприятием на поставку этой же товарной продукции по рыночным ценам. Такие действия подозреваемого привели к нанесению государству почти 1,5 млн. грн. убытков", - говорится в сообщении ОГП.

Как сообщает "Суспільне", подозреваемый по предварительному сговору с работниками двух украинских предприятий осуществляли закупку отходов металлургического шлака для нужд шахт по завышенным ценам. В ходе расследования стало известно, что главный поставщик металлургического шлака, принимавший участие в данной сделке, находится под арестом по обвинению в дезертирстве.

Решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения, и продолжается установление других лиц, причастных к совершению этого преступления.

Бывшему должностному лицу грозит лишение свободы на срок от трех до шести лет со штрафом от 8500 до 17 тысяч гривен.

Добавим, что "ВостокГОК" – крупнейшее в Европе и единственное в Украине предприятие, осуществляющее добычу и обогащение урановой руды, которые в дальнейшем используются для производства ядерного топлива.