Подозреваемого в завладении землей нардепа Горвата отпустили под залог: какая сумма

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда 6 ноября избрал депутату Верховной Рады из группы "Доверие" Роберту Горвату меру пресечения в виде залога в 26,84 миллиона гривен.

Об этом сообщает Специализированная антикоррупционная прокуратура. При этом указано, что соответствующее ходатайство прокурора было удовлетворено частично. Напомним, что 24 октября Национальное антикоррупционное бюро сообщило Горвату о подозрении в завладении земельными участками.

По данным следствия, в 2016-2019 годах нардеп (тогда он входил во фракцию "Блок Петра Порошенко"), имея влияние на должностных лиц Главного управления Госслужбы по вопросам геодезии, картографии и кадастра одной из областей, разработал преступную схему завладения государственными земельными участками.

Установлено, что от права пользования участками общей площадью 323 га отказался директор одного из госпредприятий: он обратился с соответствующим заявлением в указанное управление Госгеокадастра, а то передало эти участки заранее определенным физлицам, которые в дальнейшем продали их компании, подконтрольной организатору схемы.

В результате интересам государства, по подсчетам НАБУ, было нанесено более 123 миллионов гривен ущерба. Кроме Горвата, подозрения получили также еще три человека - бывший руководитель облуправления Госгеокадастра, эксдиректор ГП и директор частного предприятия.

Им инкриминируется часть 5 статьи 191 Уголовного кодекса (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением в особо крупных размерах или организованной группой).