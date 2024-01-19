"Откат" на полмиллиона: бизнесмена и полковника ВСУ разоблачили на махинациях с закупкой товаров оборонного назначения

Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона сообщила о подозрении полковнику одного из управлений Командования Сил поддержки Вооруженных Сил Украины и генеральному директору предприятия. Они сговорились закупить товары для нужд обороны за государственные средства и извлечь из этого "откат".

Об этомсообщает Специализированная прокуратура в сфере обороны Западного региона.

По данным следствия, полковник сговорился с бизнесменом в прошлом году и заключил договор о закупке товаров для нужд обороны за государственные деньги на сумму более 36 миллионов гривен. С помощью этого соглашения ему удалось получить "откат" в размере 1,5% от суммы, что составляет 14 600 долларов или 550 420 тыс грн.

"Военному инкриминируют получение неправомерной выгоды должностным лицом, занимающим ответственное положение (ч.3 ст. 368 УК Украины), а генеральному директору фирмы – предоставление такой неправомерной выгоды за совершение в интересах того, кто предоставляет такую неправомерную выгоду каких-либо действий с использованием служебного положения (ч.3 ст.369 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Сообщается, что разоблачили подозреваемого и его сообщника в Киеве 15 января 2024 года. Их задержали.

Правоохранители провели около 30 санкционированных обысков в административных зданиях госучреждений, на рабочих местах и по адресам проживания подозреваемых и изъяли наличные, "черновую бухгалтерию" и другие материальные доказательства.

В настоящее время суд избрал для обвиняемых меру пресечения в виде содержания под стражей, с возможностью внесения залога в размере 10 000 000 гривен каждому.