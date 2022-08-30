Разворовали $580 тыс. Минобороны. В Украине разоблачили участников преступной группы

Правоохранители разоблачили трех участников преступной группы, завладевших средствами Минобороны на $580 тыс., передает Офис генпрокурора.

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"По данным следствия, трое участников преступной группы, в том числе адвокат, действуя по поручению Минобороны, организовали заключение договора между министерством и поставщиком военной амуниции из Турецкой Республики на сумму свыше €16 млн", – говорят в ОГП.

Получив подтверждение о перечислении средств турецкой компании, они обманули ее руководителей и сообщили им о наличии у бахрейнской компании 1000 военных баллистических жилетов IV уровня защиты и возможности их срочной поставки для Минобороны.

"Подозреваемые убедили руководство турецкой компании перечислить часть средств, полученных от Минобороны на счета компании из Бахрейна. При этом все трое подозреваемых являются соучредителями этой бахрейнской компании, а один из них еще и директором", – говорится в сообщении.

Участники преступной группы не собирались поставлять Минобороны военные баллистические жилеты. Вместо этого завладели государственными средствами в сумме $580 тыс., которые перечислила турецкая компания.

Правоохранителями проведено более 20 обысков, изъяты документы, денежные средства в сумме более 17 млн грн, $400 тыс. и €100 тыс., другие предметы.

В настоящее время при процессуальном руководстве ОГП трем участникам преступной группы доложено о подозрении в мошенничестве. Устанавливаются другие лица, которые могут быть причастны к этой схеме.

Напомним, недавно детективы Бюро экономического расследования обнаружили 30 предприятий, которые намерены необоснованно получить 837 млн грн из государственного бюджета в виде возмещения НДС.