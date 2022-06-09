Руководителя партии "Наш край" задержали за продажу места в Раду за $2,5 млн

В Киеве задержали главу политической партии и руководителя ее территориальной ячейки за продажу "проходного" места в парламент за 2,5 миллиона долларов.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Отмечается, что глава политпартии, действуя в сговоре с главой территориальной ячейки этой же партии, требовали у предпринимателя передать им 2,5 млн долларов США за включение его в "проходную" часть списка политической партии на выборах в ВРУ для получения таким образом мандата народного депутата.

Кроме места в парламенте, взятка в 2,5 миллиона обеспечивала их "клиенту" - предпринимателю - должность советника главы правления "Киевводоканала".

Политиков задержали во время получения первого транша в сумме 50 тысяч долларов.

Решается вопрос о сообщении подозрения по статьям "мошенничество" и "злоупотребление влиянием".

Имена злоумышленников и название политсилы в киевской полиции и прокуратуре не сообщают, однако, по данным агентства "Интерфакс-Украина", речь идет о партии "Наш Край".

Отметим, что партия "Наш край" согласно всем опросам не набирает более 1% голосов на парламентских выборах.

Заместитель начальника следственного управления полиции Киева Сергей Коновальчук сообщил, что сейчас задержанным готовят сообщения о подозрении и ходатайстве в суд по избранию мер. Санкция тяжелейшей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.