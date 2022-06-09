Керівника партії "Наш край" затримали за продаж місця до Ради за $2,5 млн

У Києві затримали голову політичної партії та керівника її територіального осередку за продаж "прохідного" місця до парламенту за 2,5 мільйона доларів.

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Про це повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що глава політпартії, діючи у змові з головою територіального осередку цієї ж партії, вимагали у підприємця передати їм 2,5 млн. доларів США за включення його до "прохідної" частини списку політичної партії на виборах до ВРУ для отримання таким чином мандату народного депутата.

Окрім місця у парламенті, хабар у 2,5 мільйона забезпечував їх "клієнту" - підприємцю - посаду радника голови правління "Київводоканалу".

Політиків затримали під час отримання першого траншу на суму 50 тисяч доларів.

Вирішується питання про повідомлення підозри за статтями "шахрайство" та "зловживання впливом".

Імена зловмисників та назву політсили в київській поліції та прокуратурі не повідомляють, однак, за даними агентства "Інтерфакс-Україна", йдеться про партію "Наш Край".

Зазначимо, що партія "Наш край" згідно з усіма опитуваннями не набирає більше 1% голосів на парламентських виборах.

Заступник начальника слідчого управління поліції Києва Сергій Коновальчук повідомив, що зараз затриманим готують повідомлення про підозру та клопотання до суду щодо обрання заходів. Санкція найтяжчої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років із конфіскацією майна.