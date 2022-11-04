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СБУ ликвидировала нелегальный канал выезда за границу, которым воспользовался депутат Полтавского облсовета
В ходе спецопераций сразу в нескольких областях Украины Служба безопасности заблокировала три масштабных канала нелегальной переправки за границу украинских граждан призывного возраста.
Об этом сообщила пресс-служба СБУ.
В результате следственно-оперативных действий задержано более 10 организаторов нелегальных трафиков.
За деньги они предлагали потенциальным призывникам уехать за пределы Украины под видом волонтеров.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Стоимость "билета на побег" составляла от 3 тыс. дол. и более. Сумма зависела от срочности выезда и социального положения клиента.
Установлено, что услугами незаконного пересечения границы воспользовался один из полтавских депутатов.
"По данным следствия, к организации схемы причастны двое жителей региона. Они "гарантировали" мужчинам призывного возраста беспрепятственное пересечение границы под "маской" водителей логистической организации, перевозящих гуманитарные грузы", - отметили в СБУ.
Для этого участники схемы вносили недостоверные сведения в электронную систему "Путь".
Еще одна преступная группировка, которая специализировалась на нелегальной переправке граждан через госграницу, обезврежена на Волыни.
В ее состав входило шесть местных жителей.
"Оформляя" незаконно своих клиентов как водителей в электронной системе "Путь", они подготовили несколько автомобилей для их нелегального вывоза в ЕС.
По имеющейся информации, дельцы переправили за пределы Украины до 100 человек.
Еще один канал нелегальной миграции ликвидирован в Прикарпатье. Его организовали трое жителей Ивано-Франковской и Львовской областей.
Потенциальным призывникам они давали фиктивные документы участников несуществующих благотворительных фондов.
СБУ задержала злоумышленников при попытке незаконного "сопровождения" через границу 5 человек.
В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушений. Уголовные производства открыты по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:
- ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);
- ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).
Семерым фигурантам уже сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, СБУ задержала депутата ОПЗЖ и руководителя филиала столичного банка, организовавших каналы нелегального выезда за границу украинских граждан призывного возраста.