СБУ ликвидировала нелегальный канал выезда за границу, которым воспользовался депутат Полтавского облсовета

В ходе спецопераций сразу в нескольких областях Украины Служба безопасности заблокировала три масштабных канала нелегальной переправки за границу украинских граждан призывного возраста.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

В результате следственно-оперативных действий задержано более 10 организаторов нелегальных трафиков.

За деньги они предлагали потенциальным призывникам уехать за пределы Украины под видом волонтеров.

Стоимость "билета на побег" составляла от 3 тыс. дол. и более. Сумма зависела от срочности выезда и социального положения клиента.

Установлено, что услугами незаконного пересечения границы воспользовался один из полтавских депутатов.

"По данным следствия, к организации схемы причастны двое жителей региона. Они "гарантировали" мужчинам призывного возраста беспрепятственное пересечение границы под "маской" водителей логистической организации, перевозящих гуманитарные грузы", - отметили в СБУ.

Для этого участники схемы вносили недостоверные сведения в электронную систему "Путь".

Еще одна преступная группировка, которая специализировалась на нелегальной переправке граждан через госграницу, обезврежена на Волыни.

В ее состав входило шесть местных жителей.

"Оформляя" незаконно своих клиентов как водителей в электронной системе "Путь", они подготовили несколько автомобилей для их нелегального вывоза в ЕС.

По имеющейся информации, дельцы переправили за пределы Украины до 100 человек.

Еще один канал нелегальной миграции ликвидирован в Прикарпатье. Его организовали трое жителей Ивано-Франковской и Львовской областей.

Потенциальным призывникам они давали фиктивные документы участников несуществующих благотворительных фондов.

СБУ задержала злоумышленников при попытке незаконного "сопровождения" через границу 5 человек.

В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств правонарушений. Уголовные производства открыты по следующим статьям Уголовного кодекса Украины:

ст. 332 (незаконная переправка лиц через государственную границу Украины);

ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов).

Семерым фигурантам уже сообщено о подозрении. Решается вопрос об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, СБУ задержала депутата ОПЗЖ и руководителя филиала столичного банка, организовавших каналы нелегального выезда за границу украинских граждан призывного возраста.