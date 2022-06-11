СБУ обезвредила российскую агентуру, которая планировала корректировать ракетные обстрелы Днепра

Служба безопасности Украины выявила российскую агентуру, которая планировала корректировать ракетные обстрелы Днепра. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"В Днепре задержан российский агент, который собирал информацию о расположении объектов мобильной связи. Эти разведданные он передавал оккупантам в виде видеоматериалов с привязкой к местности и подробным описанием построек и прилегающей территории. Также мужчина производил видеосъемку перемещения украинских военных подразделений", - сказано в сообщении.

Согласно ему, "связным" агента в России был один из прокремлевских блоггеров, у которого более 300 тыс. подписчиков. Задержанный обращался к нему за содействием в назначении на должность в оккупационной администрации в случае захвата региона.

В ходе обысков правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи, которые агент использовал для коммуникации с российскими спецслужбами.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, СБУ разоблачила более 160 вражеских диверсионно-разведывательных групп и сообщила о подозрениях 1 тысячи злоумышленников за преступления против госбезопасности.