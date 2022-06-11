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Преступность
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СБУ обезвредила российскую агентуру, которая планировала корректировать ракетные обстрелы Днепра

СБУ обезвредила российскую агентуру, которая планировала корректировать ракетные обстрелы Днепра

Служба безопасности Украины выявила российскую агентуру, которая планировала корректировать ракетные обстрелы Днепра. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

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"В Днепре задержан российский агент, который собирал информацию о расположении объектов мобильной связи. Эти разведданные он передавал оккупантам в виде видеоматериалов с привязкой к местности и подробным описанием построек и прилегающей территории. Также мужчина производил видеосъемку перемещения украинских военных подразделений", - сказано в сообщении.

Согласно ему, "связным" агента в России был один из прокремлевских блоггеров, у которого более 300 тыс. подписчиков. Задержанный обращался к нему за содействием в назначении на должность в оккупационной администрации в случае захвата региона.

В ходе обысков правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи, которые агент использовал для коммуникации с российскими спецслужбами.

Задержанному сообщено о подозрении в совершении преступления и избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, СБУ разоблачила более 160 вражеских диверсионно-разведывательных групп и сообщила о подозрениях 1 тысячи злоумышленников за преступления против госбезопасности. 

Автор:
Степан Крьока