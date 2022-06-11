СБУ знешкодила російську агентуру, яка планувала коригувати ракетні обстріли Дніпра

Служба безпеки України виявила російську агентуру, яка планувала коригувати ракетні обстріли Дніпра. Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"У Дніпрі затримано російського агента, який збирав інформацію про розташування об'єктів мобільного зв'язку. Ці розвіддані він передавав окупантам у вигляді відеоматеріалів з прив'язкою до місцевості та докладним описом будівель та прилеглої території. Також чоловік робив відеозйомку переміщення українських військових підрозділів", - сказано в повідомленні .

Згідно з ним, "зв'язним" агента в Росії був один із прокремлівських блогерів, у якого понад 300 тис. передплатників. Затриманий звертався до нього за сприянням у призначенні на посаду в окупаційній адміністрації у разі захоплення регіону.

Під час обшуків правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та засоби зв'язку, які агент використав для комунікації з російськими спецслужбами.

Затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, СБУ викрила понад 160 ворожих диверсійно-розвідувальних груп та повідомила про підозри 1 тисячі зловмисників за злочини проти держбезпеки.