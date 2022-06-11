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СБУ знешкодила російську агентуру, яка планувала коригувати ракетні обстріли Дніпра
Служба безпеки України виявила російську агентуру, яка планувала коригувати ракетні обстріли Дніпра. Про це повідомляє прес-служба СБУ.
"У Дніпрі затримано російського агента, який збирав інформацію про розташування об'єктів мобільного зв'язку. Ці розвіддані він передавав окупантам у вигляді відеоматеріалів з прив'язкою до місцевості та докладним описом будівель та прилеглої території. Також чоловік робив відеозйомку переміщення українських військових підрозділів", - сказано в повідомленні .
Згідно з ним, "зв'язним" агента в Росії був один із прокремлівських блогерів, у якого понад 300 тис. передплатників. Затриманий звертався до нього за сприянням у призначенні на посаду в окупаційній адміністрації у разі захоплення регіону.
Під час обшуків правоохоронці виявили комп'ютерну техніку та засоби зв'язку, які агент використав для комунікації з російськими спецслужбами.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, СБУ викрила понад 160 ворожих диверсійно-розвідувальних груп та повідомила про підозри 1 тисячі зловмисників за злочини проти держбезпеки.