СБУ установила еще 12 правоохранителей-оборотней, занимающихся репрессиями на временно оккупированных территориях

Служба безопасности Украины установила еще 12 правоохранителей-оборотней, которые занимаются репрессиями и фабрикуют доказательства против украинцев на временно оккупированных территориях. Им светит до 15 лет лишения свободы.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что среди предателей – так называемый "заместитель начальника военной комендатуры пгт Лазурное Херсонской области" с позывным "Грек".

По данным следствия, он проходил службу в органах МВД Украины в Мариуполе, а после начала боевых действий в 2014 году скрылся в временно оккупированном Крыму и трудоустроился в Севастополе в Росгвардию.

С началом широкомасштабного вторжения РФ предатель вернулся на материковую территорию, чтобы "усилить силовой блок" оккупационного режима.

Еще один житель Херсона после оккупации Новой Каховки согласился занять должность "начальника изолятора временного содержания" в составе созданного спецслужбами РФ "Новокаховского отделения милиции".

"В новом статусе коллаборант вместе с представителями оккупационных властей выезжает по адресам проживания проукраинских граждан и участников АТО, похищает их и доставляет в "изолятор временного содержания". Также есть факты проведения им допросов и применения пыток", - отмечают в СБУ.

Кроме того, пошли на сотрудничество с оккупантами бывший заместитель начальника изолятора временного содержания полиции и трое экспертов-криминалистов. Они поступили в так называемый "научно-исследовательский экспертно-криминалистический центр МВД" на Херсонщине.

Также следователи СБУ задокументировали деятельность назначенного российскими оккупантами руководителя оккупационной "полиции" Старобельского района Луганской области.

"Он способствует поддержанию на временно захваченной Старобельщине рашистского "нового порядка". Под его руководством оккупационная полиция осуществляет "уголовное преследование" граждан на основании фейковых "законов ЛНР"", - сообщают в СБУ.

В Волновахе Донецкой области сотрудники СБУ тоже задокументировали противоправную деятельность бывшего работника полиции.

В 2011 году он вышел на пенсию, но после широкомасштабного вторжения РФ по идейным соображениям решил вернуться на службу в оккупационном режиме в статусе "начальника отдела уголовного розыска Волновахского райотдела МВД ДНР".

"Следователи СБУ квалифицировали действия всех указанных выше коллаборантов по ч. 7 ст. 111-1 (добровольные занятия гражданином Украины должности в незаконных правоохранительных органах, созданных на временно оккупированной территории) Уголовного кодекса Украины", - отмечают в СБУ.

Санкция инкриминируемой им статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.

Ранее СБУ установила личность российского военнослужащего, отдавшего приказ захватить украинский Мариуполь и штурмовать одно из крупнейших промышленных предприятий города - "Азовсталь".