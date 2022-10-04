Террористы "ДНР" "нарисовали" себе иностранных наблюдателей на фейковом референдуме "задним числом", - СБУ

Служба безопасности перехватила очередные российские документы, регламентировавшие проведение фейкового референдума РФ на временно оккупированной территории Донбасса.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что в ходе оперативной работы обнаружены образцы приглашений "иностранных наблюдателей" по участию в незаконном плебисците на востоке Украины.

"Установлено, что соответствующие письма подписал так называемый "председатель центральной избирательной комиссии ДНР" В. Высоцкий 29 сентября этого года. То есть через два дня после формального завершения псевдоголосования", - отмечают в СБУ.

Согласно полученным данным, представители местной оккупационной администрации пытались якобы пригласить 16 иностранцев к участию в фейковых мероприятиях в качестве зарубежных "наблюдателей". Среди них – граждане двух стран Европы и Центральной Азии.

При этом датой "регистрации" этих приглашений указано 20 сентября. Таким образом, враг пытался искусственно увеличить присутствие иностранных "гостей" на псевдореферендуме и за счет этого "легитимизировать" его на международной арене.

Однако сотрудники СБУ разоблачили и задокументировали преступные действия оккупантов.

Кроме того, Служба безопасности идентифицировала и установила местонахождение всех предателей, коллаборантов и их "координаторов" из РФ, причастных к организации незаконного плебисцита.

В рамках уголовного производства, начатого следователями СБУ за:

ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

ч. 5, 6 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины, продолжаются комплексные меры по привлечению к ответственности виновных лиц.

Ранее Служба безопасности Украины сообщила о подозрениях еще 16 организаторам так называемых "референдумов" по "вхождению" областей Украины в состав России, в том числе Денису Пушилину ("председатель "ДНР") и Владимиру Сальдо ("председатель военно-гражданской администрации" Херсонской области).

Все названные предатели помогали оккупационным структурам России, действующим на территории Украины, провести 23-27 сентября так называемые "референдумы", которые РФ организовала с целью аннексировать четыре области Украины.