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Категория
Преступность
Дата публикации

СБУ задержала бывшего боевика террористической группировки "Привидение"

СБУ задержала бывшего боевика террористической группировки "Привидение"

Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного участника террористической организации "ЛНР". Он активно участвовал в боевых действиях против украинских войск на востоке нашего государства.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что злоумышленник долго скрывался от правосудия на временно оккупированной части Луганской области и впоследствии уехал в РФ.

В ходе многоэтапной спецоперации сотрудники украинской контрразведки установили его местонахождение и задержали в Одесской области, где он надеялся "залечь на дно".

"По данным следствия, злоумышленником является житель южного региона, который в марте 2015 года выехал в Ростов-на-Дону. Там вступил в незаконное вооруженное формирование под названием "Ангел"", - отмечают в СБУ.

Среди прочего, именно эта группировка скрыто снабжала оружие и боеприпасы террористам так называемой "ЛНР" под видом "гуманитарных" грузов из России.

Находясь в рядах боевиков, он занимался материально-техническим обеспечением бригады "Призрак", входившей в состав 2-го оккупационного корпуса РФ в захваченных районах Луганской области.

Кроме того, злоумышленник принимал непосредственное участие в подготовке "постановочных" сюжетов для информресурсов Кремля. Во время пропагандистских мероприятий он на собственном примере занимался популяризацией террористических группировок и призвал к их поддержке среди местных жителей.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили бывшему боевику о подозрении по ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в СБУ.

В ведомстве подчеркнули, что идет расследование для установления всех обстоятельств преступной деятельности и привлечения к ответственности других лиц, причастных к ней.

Автор:
Светлана Манько