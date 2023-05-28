Сепаратист и пособник Медведчука-Кивы Костя Калоша (Константин Бедовой) внесен в базу "Миротворца"

Сепаратист, соратник предателей Ильи Кивы и Виктора Медведчука Константин Бедовой, известный по прозвищу Костя Калоша, внесен в базу предателей "Миротворец" . С первых дней полномасштабного вторжения Калоша прислуживал российским оккупантам.

Согласно данным "Миротворца", Костя Калоша родился 24 апреля 1964 года (код ГРФЛ: 2422019137). В преддверии полномасштабного вторжения России в Украину по указанию ФСБ Калоша мобилизовал боевиков для захвата столичного водоканала. Базы ДРГ размещались в доме Калоши (Белогородка, ул. Чернобыльская) и в принадлежащих ему коммерческих зданиях в Киеве: по улице Казимира Малевича 86Н, а также на ул. Антонова, 4, в помещении стоматологии, где действует подконтрольная Калоше нарколаборатория. За службу оккупантам РФ планировала назначить Калошу комендантом села Белогородка Киевской области.

Решается вопрос о наложении ареста на недвижимое имущество Калоши в Киеве и области с последующим отчуждением в пользу государства.

По данным "Миротворца", сейчас Костя Калоша скрывается в городе Барна (Болгария). СМИ также сообщали, что из Болгарии он мог сбежать в Молдову или в Израиль.

Как сообщалось ранее, Костя Калоша – известный сепаратист, неоднократно делавший антиукраинские заявления. Он открыто поддерживал Путина и агрессию РФ против Украины, утверждал, что "Украина и Россия – единая страна – Российская Империя", а "Путин – наш лидер". Записывал видео с "Путин помоги" и называл воинов "Азова" убийцами.

В апреле 2022 года в сети появился открытое письмо Калоши Путину. В нем коллаборант просит "освободить Украину от неофашистов", а также предоставить ему гражданство и политическое убежище в РФ.

Еще до полномасштабного вторжения России в Украину экс-нардеп-изменник Илья Кива и Калоша входили в одну диверсионную группу. Первый отвечал за политические решения и публичную ретрансляцию российских нарративов. Второй выполнял грязную работу: нанимал боевиков, организовывал для них тренировочные базы, готовил провокации.

Сейчас Кива и Калоша поддерживают связь. По заказу Кремля координируют так называемые спящие ДРГ в украинских городах, а также оказывают содействие захватчикам на временно оккупированных территориях: рекрутируют коллаборантов, находят среди местных желающих шпионить за партизанами, сдавать врагам позиции украинских защитников и т.д.

Костя Калоша вряд ли вернется в Украину, ведь украинские патриоты объявили на него охоту. Даже если сепаратист решится появиться в Украине, его ожидает "теплый" прием — если не от Службы безопасности, то от воинов, защищающих Украину от российских оккупантов и коллаборантов, одним из которых является Костя Калоша. В конце концов, они заставят его отвечать за многолетнюю работу на Россию и подрывную деятельность против национальной безопасности Украины.