Снабжали российский ВПК системами заграждения: на Житомирщине задержали топ-менеджмент концерна

Сообщено о подозрении должностным лицам предприятий, которые во время войны поставили в РФ на 1,5 млн. долларов изделий из металла.

Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

Отмечается, что правоохранители установили, что группа компаний из Житомирщины снабжала предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ системами заграждения, которые используются в агрессивной войне против Украины.

"До начала войны концерн принадлежал предпринимателю, который за несколько дней до начала войны уехал из Украины, а после вторжения переоформил собственность на подконтрольных лиц, продолжавших работать с РФ", - отметили в ГБР.

По данным следствия, «новые владельцы» концерна наладили поставки через подконтрольные иностранные и российские прокладочные фирмы.

"Именно эти компании отправляли "заказ" украинскому производителю якобы для нужд третьей стороны. Только в течение 2022 года фигуранты поставили в Россию несколько партий соответствующей продукции более чем на 1,5 млн долларов США", - подчеркнули правоохранители.

Сообщается, что работники ГБР совместно с СБУ в конце декабря 2023 провели обыски в помещениях концерна и местах проживания его топ-менеджеров, следователи ГБР изъяли вещи и документы, свидетельствующие о проведении операционной деятельности предприятий концерна на территории Украины и России.

"В настоящее время задержаны два топменеджера концерна, которым было объявлено о подозрении в совершении умышленных действий, направленных на помощь государству-агрессору, совершенных организованной группой по ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 УК Украины", - отметили в ГБР.

Там добавили, что, по меньшей мере, еще трое участников группы, в том числе ее организатор, находятся за пределами Украины. Указанным лицам будет поставлено в известность о подозрении заочно.

Санкция статьи предусматривает наказание – лишение свободы до 12 лет лишения свободы.

Решается вопрос об аресте имущества предприятий и передача их в АРМА.