Сообщено о подозрении гендиректору авиакомпании РФ: перебросил на войну в Украину "вагнеровских" инструкторов из Ирана

Служба безопасности собрала доказательную базу на Владимира Михейчика – гендиректора российской авиакомпании "224 летный отряд", причастного к ведению агрессивной войны против Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что должностное лицо помогало высшему военно-политическому руководству РФ в переброске личного состава и военной техники оккупационных группировок к украинской границе.

"Прежде всего он "заботился" о вопросах переправки в направлении нашего государства вооружения и боевиков российской военной компании "Вагнер" с Ближнего Востока", - подчеркнули в СБУ.

По данным следствия, с августа 2022 года по настоящее время Михейчик предоставил 6 гражданских бортов для осуществления соответствующих авиарейсов из Сирии и Ирана в пункты сбора на территории РФ.

"Так, 8 августа 2022 года гражданские самолеты авиакомпании фигуранта перевозили вооружение и инструкторов "Вагнера" из Ирана в Москву международным рейсом RFF8629. А уже 18 сентября российские наемники следовали авиасообщением "Сирия-Грозный" (рейс - RFF8631). 26 февраля 2023 на рейсе RFF8936 из Латакии (Сирия) в Ростов-на-Дону", - отметили в СБУ.

В дальнейшем наемников "Вагнера" с их военной техникой перебрасывали в Украину для участия в боевых действиях на южном и восточном фронтах, в том числе под Бахмутом.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили Михейчику о подозрении по ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 УК Украины (планирование, подготовка, развязывание и ведение агрессивной войны)", - отметили в СБУ.

Там добавили, что злоумышленнику грозит до 15 лет тюрьмы. Продолжаются комплексные меры по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства.

Ранее Служба безопасности собрала доказательную базу на еще одного российского захватчика, совершавшего военные преступления на период временной оккупации части северных регионов Украины. Речь идет о майоре Даниле Коблике – командире батальона 74-й отдельной мотострелковой бригады вооруженных сил РФ (г. Юрга, Кемеровская область).