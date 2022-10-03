Старинные серебряные монеты пытались вывезти из Украины под видом деловых бумаг

Киевские таможенники обнаружили 210 старинных монет из серебра, которые неизвестные пытались переслать из Украины в США.

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Об этом сообщила пресс-служба Киевской таможни.

Отмечается, что в международном экспрессотправлении документального характера, которое следовало из Киева в США, киевские таможенники обнаружили 210 монет из белого металла с признаками старины.

"По декларации, за границу направлялись просто документы с нулевой стоимостью, следовательно, кроме них в свертке не должно быть посторонних вещей. Однако вместо задекларированных деловых бумаг работники Киевской таможни обнаружили полиэтиленовый пакет с монетами разного размера, которые размещались в отдельных герметичных ячейках", - отмечают таможенники.

Округлые монетки находились каждая в отдельной ячейке, а монет неправильной формы в каждой ячейке было несколько.

По предварительным данным, обнаружены округлые монеты разного уровня сохранности и веса диаметром до 1,7 см подобны древнеримским денариям разных времен, на которых изображались профили как божеств так и римских правителей. Монеты же неправильной формы – более мелкие, диаметром около 1,2 см.

"Эти монеты подобны акче времен Крымского ханства. Характерной особенностью акче был знак в форме трезубца, который сейчас является основой герба крымских татар", - говорится в сообщении.

Таким образом, киевские таможенники предотвратили незаконный вывоз из Украины монет, которые могут составлять культурную и историческую ценность.

Также во время проверки отправления киевские таможенники обратили внимание, что отправителем указана женщина со странной фамилией, похожей на вымышленное.

"По приведенным отправителем контактным данным его личность установить не удалось. В любом случае обнаруженная нумизматическая коллекция за границу уже не попадет", - подчеркнули в таможне.

Сообщается, что монеты временно переданы на склад таможни. Их ждет основательная экспертиза, которая определит их ценность.