Староста села в Бучанском районе показывал оккупантам маршруты дорог для наступления на Киев

Староста села в Бучанском районе во время оккупации населенного пункта добровольно перешел на сторону врага и показывал оккупантам пути передвижения в близлежащие населенные пункты.

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Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что правоохранители разоблачили очередного предателя в Киевской области. Им оказался староста поселка Озера Гостомельского общества, который в начале полномасштабного вторжения поддержал российских захватчиков и предложил им свою помощь в войне против Украины.

Установлено, что 24 февраля прошлого года он сориентировал на территории оккупационные группировки РФ во время их наступления на Киев.

Именно он предоставил оккупантам маршруты дорог для продвижения их военных колонн в направлении столицы через Гостомель и Мощун.

В дальнейшем предатель сопровождал российские батальонно-тактические группы, которые штурмовали оба украинских поселка и пытались прорваться в Киев.

Во время захвата части региона коллаборант получил от агрессора автомат АК-74С и нарукавную повязку белого цвета, как опознавательный знак российских окупантов.

В таком "виде" лично участвовал в патрулировании местных населенных пунктов и "сливал" в штаб захватчиков адреса помещений украинских патриотов.

Кроме того, он организовывал "расквартирование" личного состава вооруженных сил РФ в домах выехавших из района людей, а также передавал захватчикам коммунальный автотранспорт.

Послеосвобождения региона предатель остался в поселке, надеясь избежать правосудия.

Впрочем, ему это не удалось. Сотрудники СБУ задержали его по месту жительства вблизи Гостомеля.

"На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили фигуранту о подозрении по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения)", - сообщили в СБУ.

Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее СБУ разоблачила российского агента в рядах государственного акционерного общества "Укрзализныця". Он корректировал ракетные удары по Киеву.