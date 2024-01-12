Ущерб на $2 млн: житель Николаева инфицировал сервера американской компании вирусом-майнером

Сотрудники киберполиции и следователи ГСУ Нацполиции совместно с коллегами из Европола в ходе международной полицейской операции разоблачили хакера, нанесшего иностранной компании 2 млн долларов ущерба.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

По данным следствия, житель Николаева инфицировал сервера ведущей американской компании вирусом-майнером.

Начиная с 2021 года злоумышленник с помощью собственноручно разработанного программного обеспечения автоматического подбора паролей – так называемого «брутфорса», «сломал» 1500 учетных записей дочерней компании.

"Используя скомпрометированные аккаунты, хакер получил доступ к управлению сервисом. В дальнейшем он создал компьютерный вирус-майнер для добычи криптовалюты, которым тайно инфицировал серверное оборудование компании. Для обеспечения работы вредоносного программного обеспечения человек создал более 1 миллиона виртуальных компьютеров", – подчеркнули в Офисе генпрокурора.

Также установлено, что за 2 года такой деятельности злоумышленник вывел на подконтрольные электронные кошельки почти 2 миллиона долларов США в криптовалюте.

"При силовой поддержке спецподразделения ТОР правоохранители провели санкционированные обыски в помещениях на территории Николаева. Изъята компьютерная техника, банковские и сим-карты, электронные носители информации, другие доказательства противоправной деятельности", - отметили в Офисе генпрокурора.

Кроме того, в Нидерландах Европолом была создана специальная рабочая группа и VCP – виртуальный командный пункт для безотлагательного анализа информации, полученной в ходе проведения следственных действий на территории Украины. Европол оказал помощь в блокировании электронных кошельков хакера с имеющимися на них активами.

Продолжаются следственные действия с целью установления возможных сообщников злоумышленника.