В ФСБ решили усилить зомбирование россиян, не уверенных в смысле нападения на Украину

Сотрудникам СБУ удалось получить доступ к пропагандистским методичкам российских спецслужб о "правильном освещении спецоперации" в Украине. В 5 подразделении ФСБ РФ признают в своих документах, что население России до сих пор не понимает, почему война была единственно возможным способом "решения целей Кремля".

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Пока в ФСБ пытаются найти новые аргументы, чтобы объяснить это и оправдать преступления российских военных, передает пресс-служба СБУ. Чтобы изменить ситуацию, по мнению российских спецслужб, нужно создавать больше роликов о "героях освободителях", спасении животных, воссоединении разъединенных семей и т.д.

"Вместо этого весь мир понял, что российская армия – насильники, мародеры и военные преступники. Также ФСБ требует отключить в РФ трансляцию всех украинских телеканалов и транслировать российские программы с бессмысленным тезисом: "Мы воюем за вас, чтобы потом вам передать эти территории", – рассказывают в СБУ.

А на украинских территориях оккупантыы планируют "в условиях запрета российского телерадиовещания запустить проекты новых медиа и реальные сети агитаторов".

Напомним, что согласно данным СБУ, российские захватчики, идя на войну против Украины, подписывают согласие на убийство гражданских украинцев. Об этом СБУ рассказал российский пленный снайпер.