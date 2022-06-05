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В ФСБ решили усилить зомбирование россиян, не уверенных в смысле нападения на Украину
Сотрудникам СБУ удалось получить доступ к пропагандистским методичкам российских спецслужб о "правильном освещении спецоперации" в Украине. В 5 подразделении ФСБ РФ признают в своих документах, что население России до сих пор не понимает, почему война была единственно возможным способом "решения целей Кремля".
Пока в ФСБ пытаются найти новые аргументы, чтобы объяснить это и оправдать преступления российских военных, передает пресс-служба СБУ. Чтобы изменить ситуацию, по мнению российских спецслужб, нужно создавать больше роликов о "героях освободителях", спасении животных, воссоединении разъединенных семей и т.д.
"Вместо этого весь мир понял, что российская армия – насильники, мародеры и военные преступники. Также ФСБ требует отключить в РФ трансляцию всех украинских телеканалов и транслировать российские программы с бессмысленным тезисом: "Мы воюем за вас, чтобы потом вам передать эти территории", – рассказывают в СБУ.
А на украинских территориях оккупантыы планируют "в условиях запрета российского телерадиовещания запустить проекты новых медиа и реальные сети агитаторов".Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, что согласно данным СБУ, российские захватчики, идя на войну против Украины, подписывают согласие на убийство гражданских украинцев. Об этом СБУ рассказал российский пленный снайпер.