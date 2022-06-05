У ФСБ вирішили посилити зомбування росіян, які не впевнені у сенсі нападу на Україну

Співробітникам СБУ вдалося отримати доступ до пропагандистських методичок російських спецслужб про "правильне висвітлення спецоперації" в Україні. У 5 підрозділі ФСБ РФ визнають у своїх документах, що населення Росії досі не розуміє, чому війна була єдино можливим способом "вирішення цілей Кремля".

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Наразі у ФСБ намагаються знайти нові аргументи, щоб пояснити це і виправдати злочини російських військових, передає пресслужба СБУ. Щоб змінити ситуацію, на думку російських спецслужб, треба створювати більше роликів про "героїв визволителів", порятунок тварин, возз’єднання розлучених сімей тощо.

"Натомість весь світ зрозумів, що російська армія – ґвалтівники, мародери та воєнні злочинці. Також ФСБ вимагає відключити в РФ трансляцію всіх українських телеканалів і транслювати російські програми з безглуздою тезою: "Ми воюємо за вас, що потім вам передати ці території", – розповідають в СБУ.

А на українських територіях окупанти планують "в умовах заборони російського телерадіомовлення запустити проекти нових медіа і реальні сітки агітаторів".

Нагадаємо, що згідно з даними СБУ російські загарбники, йдучи на війну проти України, підписують згоду на вбивство цивільних українців. Про це СБУ розповів російський полонений снайпер.