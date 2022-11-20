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Преступность
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В США основательницу стартапа Theranos суд приговорил к 11 годам тюрьмы за мошенничество

В США основательницу стартапа Theranos суд приговорил к 11 годам тюрьмы за мошенничество

Суд в США приговорил основательницу стартапа Theranos Элизабет Голмс к 11 годам и трем месяцам заключения. Ее обвиняют в обмане инвесторов в ее разработке, которая с помощью нескольких капель крови должна было делать множество анализов.

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Об этом сообщает Reuters.

Прокуроры заявили на суде, что Голмс исказила информацию о технологиях и финансах Theranos, в частности, утверждая, что ее устройство для анализа крови способно проводить множество тестов из нескольких капель крови.

"По словам прокуроров, компания тайно полагалась на обычные машины других компаний для проведения тестов пациентов", – говорится в сообщении.

Голмс на суде заявила, что на то время она считала свои заявления точными.

Стартап Theranos когда-то оценивался в 9 миллиардов долларов, а Голмс называли самой молодой женщиной-миллиардером в 2014 году. Однако после серии статей в Wall Street Journal в 2015 году, поставивших под сомнение ее технологию, стартап потерпел крушение.

Ожидается, что Голмс обжалует решение суда, а ее адвокаты будут просить судью разрешить ей остаться на свободе под залог на время рассмотрения апелляции.

Автор:
Нина Комащенко