Волынская компания поставляла в РФ комплектующие для производства подлодок

Служба безопасности ликвидировала еще одну теневую схему продаж стратегически важной продукции из Украины в РФ. К организации сделки причастен руководитель одной из волынских компаний, которая производит высокотехнологичные изделия для опорно-поворотных механизмов.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что правоохранители разоблачили схему поставки в Россию уникальных запчастей к спецтехнике. Эта продукция используется для производства тяжелой техники, в том числе подводных лодок.

Для маскировки незаконной деятельности злоумышленники задействовали аффилированную фирму на территории одной из европейских стран. Зафиксировано, что руководитель фирмы сотрудничает с террористическими организациями "Л/ДНР".

"По схеме, иностранная коммерческая структура закупала продукцию украинского завода якобы для своих нужд, а затем переправляла ее конечным заказчикам в Россию. С начала полномасштабного вторжения дельцы нелегально "экспортировали" почти 200 тыс. единиц критически важных изделий", - отметили в СБУ.

Во время обысков на производстве и в помещениях фигурантов обнаружено:

компьютерная техника, мобильные телефоны и документы с доказательствами незаконной деятельности;

деньги, полученные преступным путём.

"В рамках уголовного производства, начатого следователями Службы безопасности по ч. 4 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (пособничество ведению хозяйственной деятельности во взаимодействии с государством-агрессором), продолжаются комплексные меры по установлению всех обстоятельств преступления и привлечению виновных к ответственности", – сообщили в СБУ.

Там добавили, что руководителю волынского предприятия-производителя сообщили о подозрении.

Ранее Служба безопасности заблокировала в Полтавской области схему нелегальной поставки в Россию товаров критического экспорта. К организации сделки причастен управляющий местного компании-производителя алмазного инструмента и его сообщник, имеющий подконтрольный бизнес на местности РФ.