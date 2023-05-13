СБУ задержала в Киеве злоумышленников, торговавших информацией из государственных баз данных

Отдел кибербезопасности Службы безопасности обнаружил в Киеве частное детективное агентство, незаконно продававшее информацию из закрытых баз данных государственных учреждений. Злоумышленников задержали.

Об этом 13 мая сообщила пресс-служба СБУ.

Выяснилось, что работу преступного "агентства" организовал бывший следователь одного из столичных райотделов милиции. Он в свое время отказался проходить аттестацию в ряды полиции, поэтому в 2015 году уволился из правоохранительного органа.

Фото: СБУ Фото: СБУ Фото: СБУ

Спустя время он вместе со знакомым создал частное детективное агентство под видом легального бизнеса. Злоумышленники собирали для своих клиентов конфиденциальную информацию о других гражданах, в том числе, получали данные, хранящиеся в государственных реестрах. В частности, для этого они использовали свои связи, которые имели со времени работы в правоохранительных органах.

За одно такое "досье" группировка получала от $800 до $2,6 тыс. Сумма зависела от объема персональных данных и срочности "заказа". Известно, что в такие "анкеты" кроме паспортных данных граждан входила информация о номерах их телефонов и автомобилей, а также сведения о пересечении границы и совершении админправонарушений.

Сотрудники СБУ задержали обоих злоумышленников во время получения ими второй части денег за "папку" с учредительными данными на жителя столицы. Во время обысков по адресам проживания фигуранты обнаружили мобильные телефоны и компьютеры с доказательствами противоправной деятельности.

В настоящее время злоумышленникам доложено о подозрении по ч. 2 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированный сбыт или распространение информации с ограниченным доступом, хранящейся в электронно-вычислительных машинах (компьютерах), автоматизированных системах, компьютерных сетях или на носителях такой информации).

Продолжаются следственные действия по привлечению к ответственности всех лиц, причастных к преступлению. Также проверяется информация о возможной продаже конфиденциальной информации в РФ.

Напомним, ранее в результате комплексных мероприятий в Киеве был разоблачен администратор прокремлевского Телеграмм-канала вражеской пропагандистки Татьяны Монтян, которая публично оправдывает вооруженную агрессию РФ.