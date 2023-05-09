В Киеве задержали администратора Телеграмм-канала пропагандистки Монтян

В результате комплексных мероприятий в Киеве разоблачен администратор прокремлевского Телеграмм-канала вражеской пропагандистки Татьяны Монтян, которая публично оправдывает вооруженную агрессию РФ.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что, находясь на территории страны-агрессора, Монтян дистанционно привлекла к информационно-подрывной деятельности против Украины своего давнего соратника и бывшего однопартийца.

Им оказался 46-летний житель столицы Украины, лично знакомый с Монтян еще с 2014 года, а впоследствии даже баллотировался в Киевский горсовет 8-го созыва от его политсилы.

После начала полномасштабного вторжения он активно помогал коллаборантке "раскручивать" ее пророссийский телеграмм-канал, насчитывающий почти полмиллиона подписчиков.

"Установлено, что злоумышленник "модерировал" дискуссии в комментариях интернет-ресурса и блокировал пользователей среди украинских патриотов. Также он "фильтровал" сообщения, которые не отвечают "критериям" кремлевских нарративов или не поддерживают преступную деятельность Монтян", - отмечают в СБУ.

Кроме того, злоумышленник активно распространял деструктивный контент и на своих страницах популярных соцсетей.

В своих "публикациях" он отрицал причастность российских окупантов к воздушным ударам по гражданским объектам Украины и распространял фейки о ситуации на фронте.

Инициированная СБУ лингвистическая экспертиза подтвердила факты преступных действий фигуранта.

Во время обысков по адресу его жительства обнаружены компьютеры и мобильные телефоны с доказательствами незаконной деятельности.

"Сейчас следователи Службы безопасности сообщили ему о подозрении по ч. 1 ст. 436-2 Уголовного кодекса Украины (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ в Украине, глорификация ее участников). Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления", - подчеркнули в СБУ.

Напомним, в феврале СБУ собрала исчерпывающую доказательную базу на Татьяну Монтян, которая публично оправдывает российскую вооруженную агрессию против Украины. В суд уже направлен обвинительный акт в отношении нее.