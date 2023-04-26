В Киеве и Одессе задержали двух коллаборанток, скрывавшихся от правосудия

Служба безопасности разоблачила еще двух поклонниц рашизма, которые пошли на добровольное сотрудничество с врагом после временного захвата юга Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Отмечается, что среди задержанных - бывшая глава одного из "отделов" созданного агрессором "бассейнового управления водных ресурсов Херсонской области".

На этой "должности" она участвовала в налаживании водоснабжения для нужд оккупационных группировок РФ, дислоцированных на временно захваченной территории региона.

Для этого она сформировала штат "отдела" и призвала местных жителей присоединяться к рядам псевдоучреждения.

Перед освобождением областного центра коллаборантка сбежала в Киев, где планировала "затеряться" среди жителей столицы и таким образом избежать правосудия.

Однако сотрудники СБУ установили ее местонахождение и задержали.

Еще одной приспешницей агрессора оказалась жительница Херсона, которая во время оккупации города устроилась в созданный захватчиками "областной пенсионный фонд".

Там злоумышленница была задействована в выполнении указаний Москвы по введению "рублевой зоны" в регионе.

"Установлено, что фигурантка заставляла пожилых людей получать пенсии в российской валюте. После освобождения города злоумышленница сбежала в Одессу, где ее задержали контрразведчики СБУ", - отмечают правоохранители.

Они добавляют, что во время обысков по месту ее временного проживания обнаружена наличность в российских рублях, которую оккупанты насчитали ей как "зарплату".

"В настоящее время обеим фигуранткам сообщено о подозрении по ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). Одной из них суд уже избрал меру пресечения – содержание под стражей", - сообщили в СБУ.

Ранее СБУ задержала еще одну пособницу РФ во время комплексных мероприятий в Винницкой области. Злоумышленницей является 30-летняя дочь бывшего гауляйтера Чернобаевки Юрия Турулева, которому СБУ уже сообщила о подозрении .