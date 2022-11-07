За воровство оружия ГУР скандальному ветерану АТО Майману грозит 10 лет тюрьмы, - блогер

Скандальный ветеран войны на Донбассе и командир незарегистрированного добровольческого батальона Архангела Михаила Михаил Майман (Помагайбо) в сентябре был задержан Национальной полицией за попытку завладеть огнестрельным оружием, принадлежащим Главному управлению разведки. Об этом сообщил блоггер Стас Домбровский.

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В начале сентября спецназ Департамента стратегических расследований (ДСР) Нацполиции Украины задержал Маймана возле ресторана «Купецкий двор» в элитном поселке Конча-Заспа под Киевом. Тогда же стало известно, что ему инкриминируют совершение преступления по статье 262 - похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия боевых припасов, взрывчатых веществ, взрывных устройств или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества. Совершение этого преступления по предварительному сговору группой лиц карается лишением свободы сроком до 10 лет.

Домбровский выяснил, что оружие, которым пытался завладеть Майман, принадлежит Главному управлению разведки.

"Кража оружия ГУРа. С одной стороны, меня поражает упорный гений этого криминального урода. С другой стороны, наркотики… Его не раз ловили на употреблении психоактивных веществ", - сказал Домбровский.

Кроме того, блоггер сообщил, что Майман обворовывал волонтеров. В частности у волонтерки Оресты Брит он украл шлемы и бронежилеты. У иностранных добровольцев, приехавших бронить Киев, Майман украл прибор ночного видения за 25 тысяч фунтов.

Против Маймана в настоящее время открыт целый ряд уголовных дел по фактам торговли оружием и наркотиками, мародерство и разбой, а также нападения на женщин. 25 октября 2022 года Голосеевский районный суд Киева начал слушать дело о нападении Маймана на Лазаренко Светлану Ивановну. Он толкнул женщину, в результате чего она получила перелом лучевой кости.

Блогер также сообщил, что добробат Архангела Михаила, якобы возглавляющего Майман, не зарегистрирован, а его участники не имеют права владеть оружием.

По данным СМИ, Михаил Майман (фамилия при рождении Помогайбо) в 2014-2016 году участвовал в войне на Донбассе и был заместителем командира батальона "Святая Мария". В марте 2022 года Майман начал распространять видео со своим якобы участием в битве за Киев и освобождением населенных пунктов близ Макарова, однако по свидетельствам его собратьев, известно, что Майман занимался мародерством и присвоением вещей своего подразделения, а не участием в непосредственных боевых действиях.