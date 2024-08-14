Crypto.com становится глобальным спонсором Лиги чемпионов УЕФА: какие преимущества для биржи

Криптовалютная биржа Crypto.com объявила о партнерстве с УЕФА, став официальным глобальным спонсором Лиги чемпионов. Об этом сообщает Incrypted.

В рамках сделки биржа интегрирует прямые трансляции футбольных матчей и рекламные кампании на своей платформе.

Брендинг Crypto.com впервые появится на Суперкубке УЕФА, который пройдет 14 августа 2024 года.

Директор по маркетингу Crypto.com, Стивен Калифовиц, подчеркнул, что это партнерство поможет привлечь новых пользователей и добавил, что связь с крупными спортивными событиями способствовала росту их базы до более чем 100 миллионов пользователей.



Напомним, окружной суд Виктории приговорил 39-летнего австралийца Джатиндера Сингха к трем годам заключения за растрату 6,9 миллиона долларов средств Crypto.com. Приговор вынесен после инцидента, произошедшего из-за бухгалтерской ошибки биржи.

Отмечается, что в мае 2021 года по ошибке было переведено 10,47 миллиона австралийских долларов на счет девушки Сингха вместо запланированных 65 долларов. Пара потратила большинство средств на недвижимость, автомобили, искусство и подарки.

Сингх признал себя виновным в воровстве. Манивелл, также растративший часть средств, получил семимесячный срок и 18 месяцев исправительных работ. В то же время Crypto.com требует возврата украденных средств.

Источник фото: depositphotos.com