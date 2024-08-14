Crypto.com стає глобальним спонсором Ліги чемпіонів УЄФА: які переваги для біржі

Криптовалютна біржа Crypto.com оголосила про партнерство з УЄФА, ставши офіційним глобальним спонсором Ліги чемпіонів. Про це повідомляє Іncrypted.

У рамках угоди біржа інтегрує прямі трансляції футбольних матчів і рекламні кампанії на своїй платформі.

Брендинг Crypto.com вперше з’явиться на Суперкубку УЄФА, який відбудеться 14 серпня 2024 року.

Директор з маркетингу Crypto.com, Стівен Каліфовіц, підкреслив, що це партнерство допоможе залучити нових користувачів і додав, що зв’язок з великими спортивними подіями сприяв зростанню їхньої бази до понад 100 мільйонів користувачів.



Нагадаємо, окружний суд Вікторії засудив 39-річного австралійця Джатіндера Сінгха до трьох років ув'язнення за розтрату 6,9 мільйонів доларів коштів Crypto.com. Вирок винесено після інциденту, який стався через бухгалтерську помилку біржі.

Зазначається, що у травні 2021 року помилково було переведено 10,47 мільйонів австралійських доларів на рахунок дівчини Сінгха замість запланованих 65 доларів. Пара витратила більшість коштів на нерухомість, автомобілі, мистецтво та подарунки.

Сінгх визнав себе винним у крадіжці. Манівел, яка також розтратила частину коштів, отримала семимісячний термін та 18 місяців виправних робіт. Водночас Crypto.com наразі вимагає повернення вкрадених коштів.

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