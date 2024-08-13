Категорії криптовалюти на ринку: як працює класифікація цифрових активів?

Bitcoin, Solana, USDT, AXS token – цифрові активи, які хоч і обертаються у криптовалютному середовищі, проте відносяться до різних категорій. Якщо ви формуєте власний торговий та інвестиційний портфель, варто звернути увагу на активи з кожної із категорій. Це дасть можливість диверсифікувати ризики.

Вся криптовалюта: список активів за призначенням

За призначенням в цифровому секторі можна виділити наступні групи криптовалюти в індустрії:

Цифрові валюти (Cryptocurrencies).

Використовуються як засіб обміну та збереження вартості. Основна мета криптовалюти на ринку – бути альтернативою традиційним фіатним грошам. Приклад: Bitcoin, Litecoin.

Платформи для смарт-контрактів (Smart Contract Platforms).

Надають платформи для створення та виконання смарт-контрактів та децентралізованих додатків (dApps). Приклад: Ethereum, Cardano, Polkadot.

Токени утиліти (Utility Tokens).

Використовуються для доступу до певних послуг або продуктів в рамках конкретної платформи чи екосистеми. Приклад: BinanceCoin (BNB), Chainlink (LINK).

Токени безпеки (Security Tokens).

Представляють частку в компанії або активі. Їхня вартість часто прив'язана до реальних активів, таких як акції або нерухомість. Приклад: tZERO, Polymath.

Стейблкоїни (Stablecoins).

Прив'язані до вартості фіатних валют або інших активів (наприклад, золота) для забезпечення стабільної ціни. Є одними з найпопулярніших крипто-валют на ринку. Приклад: Tether (USDT), USD Coin (USDC), DAI.

Гібридні токени (Hybrid Tokens).

Поєднують функції кількох категорій – цифрової валюти, платформи для смарт-контрактів. Приклад: Tezos, Decred.

Різноманіття криптовалюти: список за сферою застосування

Багато цифрових активів створені безпосередньо для окремого сектору. Звісно, такі монети можна використовувати для торгів, хеджування та реалізації широкого спектру задач.

Для фінансових сервісів.

Використовуються для трансграничних платежів, обміну валют, надання кредитів тощо. У таких онлайн криптовалют курс має всі тенденції до стійкості навіть у волатильному середовищі. Найпопулярніші варіанти – Ripple (XRP), Stellar (XLM).

Для DeFi-проєктів.

Відкривають доступ до фінансових послуг без посередників за допомогою смарт-контрактів. Популярна криптовалюта курс якої дає можливості для заробітку: Uniswap (UNI), Aave (AAVE).

Геймінг.

Доволі популярна категорія цифрових активів, оскільки вони використовуються в ігрових екосистемах, проте вільно торгуються на біржах. Відомі рішення: монета AXS, Enjin Coin (ENJ), Decentraland (MANA). Головна особливість представлених криптовалют – широке використання з можливістю масштабування та розширення можливостей, як у Аксі Інфініті.

Аналіз крипти в представлених категоріях допоможе обрати ключові монети. Якщо ви хочете приділити максимум уваги хеджуванню ризиків, то зверніть увагу на класифікацію за технологією, типом консенсусу. Це допоможе краще зрозуміти, які валюти оптимально купити за курсом криптовалют на сьогодні. Це, в свою чергу, дозволить інвесторам приймати більш обґрунтовані рішення щодо своїх інвестицій у цифрові монети.