Как меняется мировой крипторынок CSAM - исследование Chainalysis

Масштабы рынка CSAM достигли пика в 2021 году после низкой активности в 2020-м, говорится в исследовании Chainalysis The 2024 Crypto Crime Report. При этом аналитики выделили пять уровней системы ценообразования, используемых поставщиками преступного контента. Ярусная система выглядит так: уровень 1 – $10-20, уровень 2 – $20–35, уровень 3 – $35-50, уровень 4 – $50-70, уровень 5 – $70. Больше о ситуации на рынке преступного контента, читайте в статье Delo.ua "Крипто-криминал: как мир пытается сломать финансовые схемы поставщиков детской порнографии и разоблачить преступников".

"Высшие уровни дороже и предоставляют пользователям больший объем контента, а зачастую и более экстремальный контент, в контексте одной покупки", - говорится в отчете.

При этом команда Chainalysis отмечает, что в последние годы покупки на уровнях 4 и 5 снизились, тогда как доля CSAM-транзакций для 1 и 2 ценовых уровней выросла. Это может свидетельствовать о нескольких тенденциях:

Распространяемый CSAM становится менее экстремальным или предоставляется меньше материала за каждую покупку.

Рынок может быть переполнен содержимым, что приводит к падению цен по всем направлениям вне зависимости от экстремального содержимого.

"Например, исследователи отметили, что искусственный интеллект позволяет распространять синтетический CSAM – избыток такого содержания может привести к снижению цен", – говорится в отчете.

Также исследователи обнаружили, что срок "длительности жизни" среднего активного поставщика детской порнографии растет. Так, в 2023 году продавцы CSAM проявляли активность 884 дня против 560 дней в 2022 году.

"Однако в 2023 году появилось относительно мало новых поставщиков CSAM - всего 43 по сравнению со 112 в 2022 году", - говорится в отчете.

Почему Chainalysis взялась за рынок CSAM

Аналитики Chainalysis считают, что рынок CSAM остается недостаточно изученной частью криптопреступной экосистемы. Индустрия вообще осознает, что существуют цифровые пространства, где CSAM можно покупать и продавать с помощью криптовалюты. Также есть известные случаи, когда правоохранительные органы закрывали крипторынки CSAM, такие как Welcome to Video.

"Не все виды сексуального насилия предусматривают криптовалюту, и во многих случаях пользователи просто торгуют таким контентом. Но продажи CSAM на основе криптовалюты становятся все большей проблемой", - говорится в отчете.

В частности, менеджер горячей линии в Internet Watch Foundation (IWF) Тамсин Макнелли отмечает, что виртуальная валюта является доминирующим выбором для покупателей и продавцов коммерческого контента сексуального насилия над детьми.

Поэтому аналитики Chainalysis решили впервые произвести комплексное объективное измерение экосистемы CSAM-криптовалют. Для этого команда проанализировала более 400 идентифицированных кошельков поставщиков CSAM, активных в 2020-2023 годах.

"Мы наблюдали более 10 тыс. кошельков, которые присылали средства на кошельки поставщиков CSAM в 2023 году. Для целей этого анализа мы обозначаем покупателей с изображением сексуального насилия", - говорится в отчете.

Аналитики Chainalysis говорят, что идентифицировать поставщиков сексуального насилия очень трудно, поскольку большинство избегает рекламы даже в даркнете, ведь эта форма преступления считается особенно отвратительной.

"К примеру, практически все рынки даркнета прямо запрещают продажу этого материала", - говорится в репорте.

В общем, команда Chainalysis смогла исследовать, как менялся рынок CSAM в последние годы. В частности, аналитики установили, что в 2023 году объем этого преступного бизнеса с использованием крипты уменьшился. Но в то же время возросла опытность продавцов детской порнографии относительно выявления преступного контента и его удаления.

"Для транзакций поставщики CSAM используют средства как смесители и монеты конфиденциальности, в частности, Monero", - говорят аналитики Chainalysis.

Больше о ситуации на рынке преступного контента, читайте в статье Delo.ua "Крипто-криминал: как мир пытается сломать финансовые схемы поставщиков детской порнографии и разоблачить преступников".