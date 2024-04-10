Як змінюється світовий крипторинок CSAM - дослідження Chainalysis

Масштаби ринку CSAM досягли піку в 2021 році після низької активності в 2020-му, говориться у дослідженні Chainalysis The 2024 Crypto Crime Report. При цьому аналітики виділили п’ять рівнів системи ціноутворення, який використовують постачальники злочинного контенту. Ярусна система виглядає так: рівень 1 - $10-20, рівень 2 - $20–35, рівень 3 - $35-50, рівень 4 - $50-70, рівень 5 - $70. Більше про ситуацію на ринку злочинного контенту, читайте у статті Delo.ua "Крипто-кримінал: як світ намагається зламати фінансові схеми постачальників дитячої порнографії та викрити злочинців".

"Вищі рівні є дорожчими та надають користувачам більший обсяг контенту, а часто й більш екстремальний контент, в контексті однієї покупки", - говориться у звіті.

При цьому команда Chainalysis зазначає, що в останні роки покупки на рівнях 4 і 5 зменшились, тоді як частка CSAM-транзакцій для 1 і 2 цінових рівнів зросла. Це може свідчити про декілька тенденцій:

CSAM, який поширюється, стає менш екстремальним або надається менше матеріалу за кожну покупку.

Ринок може бути переповнений вмістом, що призводить до падіння цін за всіма напрямками незалежно від екстремального вмісту.

"Наприклад, дослідники відзначили, що штучний інтелект дозволяє поширювати синтетичний CSAM - надлишок такого вмісту може призвести до зниження цін", - говориться у звіті.

Також дослідники виявили, що строк "тривалості життя" середнього активного постачальника дитячої порнографії зростає. Так, у 2023 році продавці CSAM проявляли активність 884 дні проти 560 днів у 2022 році.

"Однак у 2023 році з’явилося відносно мало нових постачальників CSAM - лише 43, порівняно зі 112 у 2022 році", - зазначено у звіті.

Чому Chainalysis взялася за ринок CSAM

Аналітики Chainalysis вважають, що ринок CSAM залишається недостатньо вивченою частиною криптозлочинної екосистеми. Індустрія загалом усвідомлює, що існують цифрові простори, де CSAM можна купувати та продавати за допомогою криптовалюти. Також є відомі випадки, коли правоохоронні органи закривали крипторинки CSAM, як-от Welcome to Video.

"Не всі види сексуального насильства передбачають криптовалюту, і в багатьох випадках користувачі просто торгують таким контентом. Але продажі CSAM на основі криптовалюти стають дедалі більшою проблемою", - говориться у звіті.

Зокрема, менеджер гарячої лінії в Internet Watch Foundation (IWF) Тамсін Макнеллі зазначає, що "віртуальна валюта є домінуючим вибором для покупців і продавців комерційного контенту сексуального насильства над дітьми".

Тому аналітики Chainalysis вирішили вперше зробити комплексне об’єктивне вимірювання екосистеми CSAM-криптовалют. Для цього команда проаналізувала понад 400 ідентифікованих гаманців постачальників CSAM, які були активними у 2020-2023 роках.

"Ми спостерігали понад 10 тис. гаманців, які надсилали кошти на гаманці постачальників CSAM у 2023 році. Для цілей цього аналізу ми позначаємо як покупців із зображенням сексуального насильства", - зазначено у звіті.

Аналітики Chainalysis кажуть, що ідентифікувати постачальників сексуального насильства дуже важко, оскільки більшість уникає реклами навіть у даркнеті, адже ця форма злочину вважається особливо огидною.

"Наприклад, практично всі ринки даркнету прямо забороняють продаж цього матеріалу", - говориться у репорті.

Загалом команда Chainalysis змогла дослідити, як змінювався ринок CSAM останні роки. Зокрема, аналітики виявили, що у 2023 році обсяг цього злочинного бізнесу з використанням крипти зменшився. Але водночас з цим, зросла досвідченість продавців дитячої порнографії щодо виявлення злочинного контенту та його видалення.

"Для транзакцій постачальники CSAM використовують засоби, як змішувачі та монети конфіденційності, зокрема, Monero", - говорять аналітики Chainalysis.

Більше про ситуацію на ринку злочинного контенту, читайте у статті Delo.ua "Крипто-кримінал: як світ намагається зламати фінансові схеми постачальників дитячої порнографії та викрити злочинців".