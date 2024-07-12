Криптокошелек Trustee Plus объявил об открытии расчетов в USDC на Solana для своих клиентов

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Недавно состоялось мероприятие Solana KUMEKATHON! Meetup, прошедший в рамках Ukrainian Blockchain Week 2024, организованной командой Incrypted . Во время инвента разработчики криптогаманца Trustee Plus приятно удивили своих клиентов — объявили о запуске на платформе расчетов стейблкоином USDC в блокчейне Solana.

Главное новшество, которое уже могут ощутить на себе все пользователи Trustee Plus, заключается в том, что благодаря сотрудничеству с блокчейном Solana, любые внешние переводы стейблкоина USDC происходят с минимальной, а главное, прогнозируемой комиссией. Все, что вам нужно – выбрать при переводе другому пользователю USDC блокчейн SOL.

"Несколько месяцев назад мы сделали возможность обменивать cтейблкоины внутри Trustee Plus без комиссии . Сегодня к этому добавили наиболее выгодный по деньгам вывод USDC в блокчейне SOL. Это означает, что любое количество ваших USDT может быть обменено на USDC без какой-либо комиссии, а далее переведено на внешний кошелек, всего за 1 USDC. Грех таким не пользоваться уже сейчас ” – Вадим Груша, СЕО Trustee Plus .

На момент написания этой новости комиссия по Gas в сети ERC-20 составляла 6.75 USDC. Это далеко не самый высокий показатель комиссии, который увеличивается прямо пропорционально загрузке Ethereum блокчейна. В зависимости от количества пользователей и объемов операций комиссия ERC-20 может достигать 50-80 USDC и выше. Это означает, например, что для перевода 10 USDC вам нужно будет потратить от 6 до 80 USDC дополнительной комиссии.

С блокчейном Solana все гораздо проще и выгоднее. В независимости от загруженности и объемов операций вам нужно будет заплатить всего 1 USDC комиссии за любой перевод внешнему пользователю.

“Представители разных блокчейнов много говорят о необходимости массового принятия криптовалют. Однако следует помнить, что наиболее короткий путь к принятию криптовалют массовыми пользователями – это их выгодность, скорость и надежность. Сегодня, вместе с Трасти Плюс, мы делаем еще один шаг в направлении миллиарда пользователей криптовалютными активами” – Дэн Альберт, CEO Solana Foundation .

Особо приятно отметить, что теперь такой возможностью могут воспользоваться клиенты наиболее динамично развивающегося криптпроекта Украины – криптокошелька Trustee Plus.

Мы высоко ценим усилия команды Trustee, нацеленные на популяризацию криптовалют именно в Украине. По предварительным подсчетам Kumeka Team – партнера Solana Foundation, на сегодняшний день в Украине не менее 100 000 пользователей сети Solana. Надеемся, что благодаря сотрудничеству с Trustee Plus мы удвоим эту цифру ” - Марк Лецюк, соучредитель Kumeka Team , сообщества энтузиастов по развитию экосистемы Solana в Украине.

Напомним, недавно мы писали, что многофункциональный криптокошелек Trustee Plus представил давно ожидаемую функцию – P2P торговля . Это нововведение позволяет каждому пользователю приобрести криптовалюту на сумму от 500 грн. Такой подход открывает перед клиентами платформы широкие возможности инвестирования и формирования значительных накоплений в цифровых активах.