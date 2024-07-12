Криптогаманець Trustee Plus оголосив про відкриття розрахунків у USDC на Solana для своїх клієнтів

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Нещодавно відбувся захід Solana KUMEKATHON! Meetup, який пройшов у рамках Ukrainian Blockchain Week 2024, організованої командою Incrypted. Під час івенту розробники криптогаманця Trustee Plus приємно здивували своїх клієнтів — оголосили про запуск на платформі розрахунків стейблкоїном USDC у блокчейні Solana.

Головне нововведення, яке вже можуть відчути на собі всі користувачі Trustee Plus, полягає в тому, що завдяки співпраці з блокчейном Solana, будь-які зовнішні перекази стейблкоіна USDC відбуваються з мінімальною, а головне, прогнозованою комісією. Все, що вам треба - обрати при переказі іншому користувачеві USDC блокчейн SOL.

“Декілька місяців тому ми зробили можливість обмінювати cтейблкоіни в середині Trustee Plus без жодної комісії. Сьогодні до цього додали найбільш вигідний по грошам вивід USDC в блокчейні SOL. Це означає, що будь-яка кількість ваших USDT може бути обміняна на USDC без жодної комісії, а далі переказана на зовнішній гаманець, всього за 1 USDC. Гріх таким не користуватись вже зараз” - Вадим Груша, СЕО Trustee Plus.

На момент написання цієї новини, комісія за Gas в мережі ERC-20 складала 6.75 USDC. Це далеко не найвищий показник комісії, який збільшується прямо пропорційно завантаженню Ethereum блокчейна. В залежності від кількості користувачів і об'ємів операцій комісія ERC-20 може сягати 50-80 USDC і вище. Це означає, наприклад, що для переказу 10 USDC вам треба буде витратити від 6 до 80 USDC додаткової комісії.

З блокчейном Solana все набагато простіше і вигідніше. В незалежності від завантаженості і об'ємів операцій вам треба буде заплатити всього 1 USDC комісії за будь-який переказ зовнішньому користувачу.

“Представники різних блокчейнів багато кажуть про необхідність масового прийнятття криптовалют. Проте варто пам’ятати, що найбільш короткий шлях до прийняття криптовалют масовими користувачами - це їх вигідність, швидкість і надійність. Сьогодні, разом з Трасті Плюс, ми робимо ще один крок в напрямку мільярда користувачів криптовалютними активами” - Ден Альберт, CEO Solana Foundation.

Особливо приємно відмітити, що тепер такою можливістю можуть скористатися клієнти найбільш динамічно розвиваючогося криптопроєкту України - криптогаманця Trustee Plus.

“Ми високо цінуємо зусилля команди Trustee, націлені на популяризацію криптовалют саме в Україні. За попередніми підрахунками Kumeka Team - партнера Solana Foundation, на сьогодні в Україні не менше 100 000 користувачів мережі Solana. Сподіваємось, що завдяки співпраці з Trustee Plus ми подвоїмо цю цифру” - Марк Лецюк, співзасновник Kumeka Team, спільноти ентузіастів з розвитку екосистеми Solana в Україні.

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що багатофункціональний криптогаманець Trustee Plus представив давно очікувану функцію — P2P торгівля. Це нововведення дає можливість кожному користувачеві придбати криптовалюту на суму від 500 грн. Такий підхід відкриває перед клієнтами платформи широкі можливості для інвестування та формування значних накопичень у цифрових активах.