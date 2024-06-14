Криптовалютная конфиденциальность: как обеспечивается сохранность данных во время транзакций

Современные методы передачи электронных данных несовершенны: возможны утечки информации и её использование не по назначению. Отчасти её решает блокчейн – технология, использующаяся в криптовалютах, которая выглядит, как распределённый реестр данных с шифрованием и децентрализованным хранением. Учитывая нынешний курс биткоина к доллару, такие особенности вполне оправданы.

Что угрожает конфиденциальности

Главными принципами биткоина стала децентрализация, прозрачность, анонимность крипты. Однако биткоин можно назвать условно анонимным. Пользователь не обязан раскрывать данные о себе, но каждый может открыть блокчейн и прочитать данные о каждой транзакции. То есть, если хотя бы один крупный владелец крипты раскрыл кошелёк, то в теории это поможет выявить и данные владельцев связанных адресов.

Если биткоины добыты путём майнинга, то владельцу ничего не угрожает. Если же использовались централизованные платформы для торговли, владелец подвергает себя деанонимизации:

использование одного криптовалютного адреса, увеличение количества контрагентов;

использование централизованных бирж (требование некоторых стран);

использование мошенниками инструментов отслеживания (существуют специальные сервисы, которые собирают информацию о транзакциях определённого пользователя);

небезопасность физического хранения (утеря seed-фразы).

Последний пункт грозит не только утерей анонимности, но и денег с криптокошелька.

Естественно, такая уязвимость биткоина не прошла мимо энтузиастов, создающих свои криптовалюты.

Конфиденциальные криптовалюты

Существуют полностью конфиденциальные активы. Например, Monero или Dash. Первый – полностью конфиденциальная блокчейн-система, в которой пользователи не видят данных об операциях других людей. В основе работы лежит так называемая система кольцевых подписей. Сообщество Монеро продолжает совершенствовать анонимность. В то же время исходный код находится в публичном доступе.

Dash – блокчейн-система, которая лишена недостатков биткоина. В частности, речь идёт о скорости транзакций и анонимности. Решение этих проблем стало возможным благодаря собственным наработкам. Системы ChainLocks и Private Send – протоколы защиты блокчейна от изменения данных.

Как избежать утечки данных и деанонимизации

Как же действовать владельцам биткоина, чтобы оставаться анонимными? Для этого есть несколько проверенных способов:

использование нового адреса в каждой транзакции (многие сервисы предлагают автоматическое создание адреса для каждой операции);

использование децентрализованных бирж (здесь не требуются личные данные – работа автоматизируется за счёт использования смарт-контрактов);

лучше создать несколько переводов мелкими суммами, а не один большой (это позволяет избежать внимания специальных ботов, использующихся мошенниками);

нельзя выкладывать адрес публично;

переводы с использованием анонимных криптовалют.

Несмотря на многочисленные попытки деанонимизации со стороны государства и попытки мошенников, всегда можно соблюдать анонимность при использовании криптовалюты.