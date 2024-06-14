Криптовалютна конфіденційність: як забезпечується збереження даних під час транзакцій

Сучасні методи передачі електронних даних недосконалі: можливі витоки інформації та її використання не за призначенням. Частково її вирішує блокчейн - технологія, що використовується в криптовалютах, яка має вигляд розподіленого реєстру даних із шифруванням і децентралізованим зберіганням. З огляду на нинішній курс біткоїна до долара, такі особливості цілком виправдані.

Що загрожує конфіденційності

Головними принципами біткоїна стала децентралізація, прозорість, анонімність крипти. Однак біткоїн можна назвати умовно анонімним. Користувач не зобов'язаний розкривати дані про себе, але кожен може відкрити блокчейн і прочитати дані про кожну транзакцію. Тобто, якщо хоча б один великий власник крипти розкрив гаманець, то в теорії це допоможе виявити і дані власників пов'язаних адрес.

Якщо біткоїни здобуті шляхом майнінгу, то власнику нічого не загрожує. Якщо ж використовувалися централізовані платформи для торгівлі, власник піддає себе деанонімізації:

використання однієї криптовалютної адреси, збільшення кількості контрагентів;

використання централізованих бірж (вимога деяких країн);

використання шахраями інструментів відстеження (існують спеціальні сервіси, які збирають інформацію про транзакції певного користувача);

небезпека фізичного зберігання (втрата seed-фрази).

Останній пункт загрожує не тільки втратою анонімності, а й грошей із криптогаманця.

Звісно, така вразливість біткоїна не пройшла повз ентузіастів, які створюють свої криптовалюти.

Конфіденційні криптовалюти

Існують повністю конфіденційні активи. Наприклад, Monero або Dash. Перший - повністю конфіденційна блокчейн-система, в якій користувачі не бачать даних про операції інших людей. В основі роботи лежить так звана система кільцевих підписів. Спільнота Монеро продовжує вдосконалювати анонімність. Водночас вихідний код перебуває в публічному доступі.

Dash - блокчейн-система, яка позбавлена недоліків біткоїна. Зокрема, йдеться про швидкість транзакцій та анонімність. Вирішення цих проблем стало можливим завдяки власним напрацюванням. Системи ChainLocks і Private Send - протоколи захисту блокчейна від зміни даних.

Як уникнути витоку даних і деанонімізації

Як же діяти власникам біткоїна, щоб залишатися анонімними? Для цього є кілька перевірених способів:

використання нової адреси в кожній транзакції (багато сервісів пропонують автоматичне створення адреси для кожної операції);

використання децентралізованих бірж (тут не потрібні особисті дані - робота автоматизується за рахунок використання смарт-контрактів);

краще створити кілька переказів дрібними сумами, а не один великий (це дає змогу уникнути уваги спеціальних ботів, що використовуються шахраями);

не можна викладати адресу публічно;

перекази з використанням анонімних криптовалют.

Незважаючи на численні спроби деанонімізації з боку держави і спроби шахраїв, завжди можна дотримуватися анонімності під час використання криптовалюти.