Академия успеха: несмотря на потерю четверти торговых точек, Eldorado.ua продолжает инвестировать в ключевые проекты для персонала

С начала войны всеукраинская сеть ни на день не остановила работу и сохранила все рабочие места. Сейчас один из ведущих игроков рынка ритейла фокусируется на поддержке своих работников, обновляет корпоративные образовательные курсы и внедряет новые методы обучения персонала.

Пространство профессионального роста

В прошлом году компания создала Корпоративный университет Eldo PRO Education, в котором работники поэтапно проходят обязательное обучение. Здесь каждый член команды Eldorado.ua получает четкое понимание, каким будет его дальнейший профессиональный путь в компании.

«Учебные программы основываются на индивидуальном подходе развития сотрудника и направлены на сервисную трансформацию компании», — раскрывает детали Наталья Винникова, директор по работе с персоналом Eldorado.ua.

Университет – это пространство для профессионального роста. Каждый работник сети имеет персонифицированный план обучения в соответствии со своими зонами ответственности и индивидуальными особенностями. Образовательный процесс в компании пытаются сделать максимально интерактивным с элементами геймификации: викторинами, конкурсами и рейтингами.

У компании сформирована рабочая среда, в которой работники беспрепятственно могут выполнять текущую работу, и имеют доступ к учебным материалам 24/7 с любого устройства и на различных ресурсах. Среди последних – обучающая платформа «SOVA», youtube-каналы eldorado, внутренние ТГ-каналы и корпоративные сетевые ресурсы. На учебном портале действует магазин Sova Store , где работники получают баллы, которые затем обмениваются на подарки. Благодаря этому они легче проходят адаптацию к изменениям и осознают ориентиры для дальнейшего развития, поддерживающего и мотивирующего действия.

«У наших внутренних тренеров есть уникальные знания и навыки. Кроме того, мы сотрудничаем с тренерами компаний-партнеров и ведущими бизнес-тренерами Украины», – добавляет Наталья Винникова.

«Первыми такими программами стали Код лидера для персонального развития работников и Обратная связь для улучшения взаимодействия между руководителем и работником и изменения парадигмы управления», — рассказывает Лариса Моляренко, руководитель отдела обучения и развития Eldorado.ua.

Для тех, кто стремится усовершенствовать свои навыки успешных продаж и стать универсальным продавцом, действует проект EldoExpert. Он предлагает индивидуальную программу обучения в соответствии с личными зонами развития и предоставляет широкий спектр знаний по всем категориям товара. «Этот проект позволяет нашим менеджерам стать более успешными в продажах широкого круга товаров, — говорит Лариса Моляренко.

Учитывая высокий уровень стресса, в котором приходится работать каждому украинцу в последние полтора года, сеть сделала акцент на поддержку психологического здоровья работников.

«Нашим фирменным знаком стал проект «Береги себя», в котором внешние и внутренние эксперты делятся важными знаниями и лучшими практиками. Мы изучаем правила поведения в чрезвычайных ситуациях, методы первой медицинской помощи, основы психологической и эмоциональной адаптации, преодоления стресса. Важными темами также являются инклюзия, финансовое равновесие, страхование жизни, инвестирование и т.д.», — говорит Наталья Винникова.

98% работников удовлетворены обучением

Инвестиции в развитие работников и образование дали свои результаты. Согласно внутреннему исследованию вовлеченности, 93,5% работников розничной сети смену должности, профессиональный рост и развитие в компании назвали самым ценным результатом. Они готовы рекомендовать Eldorado.ua как ответственного работодателя своим друзьям и знакомым, демонстрируя высокий eNPS .

Результат оценивания знаний по завершении обучения составляет 91%, а уровень удовлетворенности обучением достигает 98%.

«Наши образовательные программы являются действенным инструментом внедрения изменений. Во внутреннем опросе 82,8% работников Eldorado.ua отмечали существенное влияние на корпоративную культуру, формирование новых внутренних стандартов и новый стиль управления — сервисного лидерства», — рассказывает Лариса Моляренко.

Таких результатов добились благодаря развитию культуры и обновлению ценностного предложения компании. В 2021 году Eldorado.ua приступила к изменениям на всех уровнях организационной структуры благодаря переосмыслению ценностей, культурному коду и внедрению сервисного видения. «Упрощать ежедневную жизнь, заботясь о каждом» — стало лозунгом, который вдохновляет менять рабочие процессы и улучшать культуру общения с клиентами и коллегами», — говорит Наталья Винникова.

Новые ценности Eldorado.ua – юдиноцентричность, партнерство, гибкость и усовершенствование. Ключевая идея трансформации состоит в том, что работник предоставляет качественный сервис клиентам, если изначально ощущает его на собственном опыте. Такую философию развивает проект «Сервисная культура». Он также дает работникам понимание принципов лидерства на основе поддержки и партнерства, а также стандарты взаимодействия внутри компании.

Практическая сторона образования

Eldorado.ua ориентируется на самое важное – человека и его семью. Ключевой капитал компании тоже люди. Именно поэтому корпоративные программы и обучающие инструменты ориентированы на развитие и обучение в соответствии с ролью и функцией сотрудника, индивидуальными зонами развития, а также обеспечением максимальной интерактивности обучения. Также обучающие программы учитывают психологические особенности восприятия информации.

Упрощать ежедневную жизнь, заботясь о каждом» — стало лозунгом, который вдохновляет менять рабочие процессы и улучшать культуру общения с клиентами и коллегами Наталья Винникова директор по работе с персоналом Eldorado.ua.

К примеру, программа EldoExpert, цель которой — углубление экспертности продавцов, предполагает еженедельное индивидуальное обучение с учетом уровня знаний каждого продавца о представленных в магазинах товарных группах. Это повышает качество обслуживания и удобство для каждого клиента. Один универсальный продавец может предоставить консультацию по всему товарному ассортименту магазина», — уточняет Лариса Моляренко и добавляет, что универсализация продавцов уже позволила повысить NPS и снизить риски потери персонала.

В настоящее время провели 40 встреч программы «Береги себя» с участием квалифицированных внешних экспертов — психологов и коучей. «Каждую пятницу мы собираемся для обсуждения важных тем, что помогает оставаться энергичными и эффективными при всем», — добавляет руководитель отдела обучения и развития Eldorado.ua.

Для осознанного и комфортного перехода на украинский язык в рабочей среде и чтобы сплотить работников вокруг идеи усовершенствовать украинский через общение, Eldorado.ua запустила украиноязычный проект «Ради соловьиной». Он проводит разговорные клубы с приглашенным филологом, публикует ежедневные задания для практики правильного украинского произношения, дает практические рекомендации по улучшению общения на украинском языке, конкурсы и викторины.

«Более 50% работников из всех регионов приняли участие в таких мероприятиях, а большинство начали осознанно проводить внутренние встречи и вести деловую переписку по-украински», — делятся в компании.

Наши образовательные программы являются действенным инструментом внедрения изменений. Во внутреннем опросе 82,8% работников Eldorado.ua отмечали существенное влияние на корпоративную культуру, формирование новых внутренних стандартов и новый стиль управления — сервисного лидерства. Лариса Моляренко руководитель отдела обучения и развития Eldorado.ua

Безопасность и ментальное здоровье

С началом полномасштабной войны компания помогала выезду персонала из оккупированных и прифронтовых регионов и сохранила за ними рабочие места. Eldorado.ua помогала адаптироваться на новом месте – обеспечивала переселенцев жильем, едой и одеждой.

В компании создали внутренний фонд поддержки, который оказывает срочную материальную помощь, в частности, в отношении вещей первой потребности, продовольственных наборов и поиска жилья. Специалисты отдела внутренних коммуникаций и учебы оказывали консультации и другую помощь, чтобы поддержать перемещенных работников при их адаптации и освоении новых рабочих задач.

Из-за военных действий наблюдается повышенная текучесть персонала и перераспределение функционала. Поэтому работники отдела обучения и развития активно вовлекаются в переобучение для обеспечения бесперебойной работы.

С началом полномасштабной войны компания помогала выезду персонала из оккупированных и прифронтовых регионов и сохранила за ними рабочие места. Eldorado.ua помогала адаптироваться на новом месте – обеспечивала переселенцев жильем, едой и одеждой.

Другое направление – ментальное здоровье. С весны прошлого года работники компании могут получить психологические советы по жизнестойкости, поддержанию физического и ментального здоровья, посттравматическому синдрому, взаимодействию с детьми и т.д. Ежемесячно проходит вебинар «Как я? Как ты?», участники которого получают действенные инструменты для психической саморегуляции, восстановления своего эмоционального состояния, а также для поддержки коллег и клиентов. Сейчас Eldorado.ua готовит программу индивидуального консультирования для тех, кто нуждается в психоэмоциональной поддержке.

Кроме того, в компании разрабатывают собственную программу возвращения ветеранов к работе. Ее суть заключается в сохранении рабочих мест для ветеранов, обеспечении работой членов их семей, предоставлении индивидуальных консультаций по адаптации и переобучению при необходимости.

«В центре внимания компании — человек. Большинство работников говорят, что именно это помогло нам пережить потрясение начала 2022-го, стать более клиентоориентированными как по отношению к внутреннему клиенту, так и к внешнему. Мы уделяем большое внимание отношениям, взаимной поддержке, эмоциональному комфорту и развитию. Даже в сложных ситуациях мы принимаем решение в пользу людей », – говорит Наталья Винникова.

Кадровый резерв

Война не изменила планов компании, скорее ускорила карьерное развитие для многих. Eldorado.ua продолжает формировать кадровый резерв и готовит сотрудников на будущие руководящие должности. В обычном офлайн-формате действует программа «Школа будущего руководителя». Корпоративная школа готовит кадровый резерв на должности заместителей руководителей магазинов, развивает лидерский потенциал работников. После отбора и тренинга по управленческим навыкам участники школы проходят десятидневную программу в центральном офисе компании. За это время будущие руководители понимают, как работают внутренние процессы, как построить команду и повысить эффективность работы своего подразделения. Лучшими практиками делятся юристы, финансисты, специалисты по коммерции, логистике, службам безопасности, HR и розничному бизнесу.

После окончания школы ее участники приобщаются к конкурсам на замещение вакантных руководящих должностей. «Мы формируем компетентную команду, повышаем лояльность к компании, получаем послов сервисной культуры и ценностей Eldorado.ua в регионах и заботимся о будущем наших сотрудников в нашей стране», — подчеркнула директор по работе с персоналом Eldorado.ua.