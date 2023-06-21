Академія успіху: попри втрату чверті торгових точок, Eldorado.ua продовжує інвестувати в ключові проєкти для персоналу

Від початку великої війни всеукраїнська мережа ані на день не зупинила роботу та зберегла всі робочі місця. Зараз один із провідних гравців ринку ритейлу фокусується на підтримці своїх працівників, оновлює корпоративні освітні курси та впроваджує нові методи навчання персоналу.

Простір професійного зростання

Торік компанія створила Корпоративний університет Eldo PRO Education, в якому працівники поетапно проходять обов’язкове навчання. Саме тут кожен член команди Eldorado.ua отримує чітке розуміння, яким буде його подальший професійний шлях у компанії.

«Навчальні програми ґрунтуються на індивідуальному підході щодо розвитку співробітника та спрямовані на сервісну трансформацію компанії», — розкриває деталі Наталя Віннікова, директорка по роботі з персоналом Eldorado.ua.

Університет — це простір для професійного зростання. Кожен працівник мережі має персоніфікований план навчання згідно зі своїми зонами відповідальності та індивідуальними особливостями. Освітній процес у компанії намагаються зробити максимально інтерактивним, з елементами гейміфікації: вікторинами, конкурсами та рейтингами.

В компанії сформоване робоче середовище, в якому працівники без перешкод можуть виконувати поточну роботу, та мають доступ до навчальних матеріалів 24/7 з будь-якого пристрою та на різних ресурсах. Серед останніх — навчальна платформа «SOVA», youtube-канали eldorado, внутрішні ТГ-канали та корпоративні мережеві ресурси. На навчальному порталі діє магазин Sova Store, де працівники отримують бали, які потім обмінюють на подарунки. Завдяки цьому, вони легше проходять адаптацію до змін та усвідомлюють орієнтири для подальшого розвитку, що підтримує та мотивує діяти.

«Наші внутрішні тренери мають унікальні знання й навички. Крім того, ми співпрацюємо з тренерами компаній-партнерів та провідними бізнес-тренерами України», — додає Наталя Віннікова.

«Першими такими програмами стали «Код лідера» для персонального розвитку працівників та «Зворотний зв’язок» для покращення взаємодії між керівником і працівником та зміни парадигми управління», — розповідає Лариса Моляренко, керівниця відділу навчання та розвитку Eldorado.ua.

Для тих, хто прагне удосконалити свої навички успішних продажів і взагалі стати універсальним продавцем, діє проєкт EldoExpert. Він пропонує індивідуальну програму навчання згідно з особистими зонами розвитку і надає широкий спектр знань з усіх категорій товару. «Цей проєкт дозволяє нашим менеджерам стати успішнішими у продажах широкого кола товарів, — говорить Лариса Моляренко.

З огляду на високий рівень стресу, в якому доводиться працювати кожному українцю останні півтора року, мережа зробила акцент на підтримку психологічного здоров’я працівників.

«Нашим фірмовим знаком став проєкт «Бережи себе», в якому зовнішні та внутрішні експерти діляться важливими знаннями та найкращими практиками. Ми вивчаємо правила поведінки у надзвичайних ситуаціях, методи першої медичної допомоги, основи психологічної та емоційної адаптації, подолання стресу. Важливими темами є також інклюзія, фінансова рівновага, страхування життя, інвестування тощо», — говорить Наталя Віннікова.

98% працівників задоволені навчанням

Інвестиції у розвиток працівників та їхню освіту дали свої результати. Згідно з внутрішнім дослідженням залученості, 93,5% працівників роздрібної мережі зміну посади, професійне зростання та розвиток у компанії назвали найціннішим результатом. Вони готові рекомендувати Eldorado.ua як відповідального роботодавця своїм друзям та знайомим, демонструючи високий eNPS.

Результат оцінювання знань після завершення навчання становить 91%, а рівень задоволеності навчанням сягає 98%.

«Наші освітні програми є дієвим інструментом впровадження змін. У внутрішньому опитуванні 82,8% працівників Eldorado.ua відзначали суттєвий вплив на корпоративну культуру, формування нових внутрішніх стандартів та нового стилю управління — сервісного лідерства», — розповідає Лариса Моляренко.

Таких результатів досягли завдяки розвитку культури та оновленню ціннісної пропозиції компанії. У 2021 році Eldorado.ua розпочала зміни на всіх рівнях організаційної структури завдяки переосмисленню цінностей, культурного коду та запровадженню сервісного бачення. «Спрощувати щоденне життя, піклуючись про кожного» — стало гаслом, яке зараз надихає змінювати робочі процеси та покращувати культуру спілкування з клієнтами та колегами», — говорить Наталя Віннікова.

Нові цінності Eldorado.ua – людиноцентричність, партнерство, гнучкість та вдосконалення. Ключова ідея трансформації полягає в тому, що працівник надає якісний сервіс клієнтам, якщо спочатку відчуває його на власному досвіді. Таку філософію розвиває проєкт «Сервісна культура». Він також дає працівникам розуміння принципів лідерства на основі підтримки та партнерства, а також стандарти взаємодії всередині компанії.

Практичний бік освіти

Eldorado.ua орієнтується на найважливіше — людину та її родину. Ключовий капітал компанії теж люди. Саме тому корпоративні програми та навчальні інструменти зорієнтовані на розвиток і навчання відповідно до ролі і функції співробітника, індивідуальних зон розвитку, а також забезпечення максимальної інтерактивності навчання. Також навчальні програми враховують психологічні особливості сприйняття інформації.

Спрощувати щоденне життя, піклуючись про кожного» — стало гаслом, яке зараз надихає змінювати робочі процеси та покращувати культуру спілкування з клієнтами та колегами Наталя Віннікова директорка по роботі з персоналом Eldorado.ua.

Наприклад, програма EldoExpert, мета якої — поглиблення експертності продавців, передбачає щотижневе індивідуальне навчання з урахуванням рівня знань кожного продавця про представлені у магазинах товарні групи. «Це підвищує якість обслуговування та зручність для кожного клієнта. Один універсальний продавець може надати консультацію щодо всього товарного асортименту магазину», — уточнює Лариса Моляренко і додає, що універсалізація продавців вже дозволила підвищити NPS та зменшити ризики втрати персоналу.

Натепер провели 40 зустрічей програми «Бережи себе» за участі кваліфікованих зовнішніх експертів — психологів та коучів. «Щоп’ятниці ми збираємося для обговорення важливих тем, що допомагає залишатися енергійними та ефективними попри все», — додає керівник відділу навчання та розвитку Eldorado.ua.

Для усвідомленого та комфортного переходу на українську мову в робочому середовищі та щоб згуртувати працівників навколо ідеї удосконалювати українську через спілкування, Eldorado.ua запустила українськомовний проєкт «Заради солов’їної». Він проводить розмовні клуби із запрошеним філологом, публікує щоденні завдання для практики правильної української вимови, надає практичні рекомендації щодо покращення спілкування українською мовою, конкурси та вікторини.

«Понад 50% працівників з усіх регіонів взяли участь у таких заходах, а більшість почали усвідомлено проводити внутрішні зустрічі та вести ділове листування українською», — діляться у компанії.

Наші освітні програми є дієвим інструментом впровадження змін. У внутрішньому опитуванні 82,8% працівників Eldorado.ua відзначали суттєвий вплив на корпоративну культуру, формування нових внутрішніх стандартів та нового стилю управління — сервісного лідерства Лариса Моляренко керівниця відділу навчання та розвитку Eldorado.ua

Безпека та ментальне здоров’я

З початком повномасштабної війни компанія допомагала у виїзді персоналу з окупованих та прифронтових регіонів та зберегла за ними робочі місця. Eldorado.ua допомагала адаптуватися на новому місці — забезпечувала переселенців житлом, їжею та одягом.

У компанії створили внутрішній фонд підтримки, який надає термінову матеріальну, допомогу, зокрема, щодо речей першої потреби, продовольчих наборів та пошуку житла. Фахівці відділу внутрішніх комунікацій та навчання надавали консультації та іншу допомогу, щоб підтримати переміщених працівників під час їхньої адаптації та освоєння нових робочих завдань.

Через військові дії спостерігається підвищена плинність персоналу та перерозподіл функціоналу. Тому працівники відділу навчання та розвитку активно долучаються до перенавчання для забезпечення безперебійної роботи.

З початком повномасштабної війни компанія допомагала у виїзді персоналу з окупованих та прифронтових регіонів та зберегла за ними робочі місця. Eldorado.ua допомагала адаптуватися на новому місці — забезпечувала переселенців житлом, їжею та одягом.

Інший напрям — ментальне здоров’я. Від весни минулого року працівники компанії можуть отримати психологічні поради щодо життєстійкості, підтримки фізичного та ментального здоров’я, посттравматичного синдрому, взаємодії з дітьми тощо. Щомісяця відбувається вебінар «Як я? Як ти?», учасники якого отримують дієві інструменти для психічної саморегуляції, відновлення свого емоційного стану, а також для підтримки колег та клієнтів. Зараз Eldorado.ua готує програму індивідуального консультування для тих, хто відчуває потребу у психоемоційній підтримці.

Окрім того, у компанії розробляють власну програму повернення ветеранів до роботи. Її суть полягає у збереженні робочих місць для ветеранів, забезпеченні роботою членів їхніх сімей, наданні індивідуальних консультацій з питань адаптації та перенавчання за потреби.

«У центрі уваги компанії — людина. Більшість працівників каже, що саме це допомогло нам пережити потрясіння початку 2022-го, стати більш клієнтоорієнтованими як щодо внутрішнього клієнта, так і до зовнішнього. Ми приділяємо велику увагу відносинам, взаємній підтримці, емоційному комфорту та розвитку. Навіть у складних ситуаціях ми ухвалюємо рішення на користь людей», — говорить Наталя Віннікова.

Кадровий резерв

Війна не змінила плани компанії, скоріше пришвидшила кар’єрний розвиток для багатьох. Eldorado.ua продовжує формувати кадровий резерв і готує співробітників на майбутні керівні посади. У звичному офлайн-форматі діє програма «Школа майбутнього керівника». Корпоративна школа готує кадровий резерв на посади заступників керівників та керівників магазинів, розвиває лідерський потенціал працівників. Після відбору та тренінгів з управлінських навичок учасники школи проходять десятиденну програму у центральному офісі компанії. За цей час майбутні керівники здобувають розуміння, як працюють внутрішні процеси, як побудувати команду та підвищити ефективність роботи свого підрозділу. Найкращими практиками діляться юристи, фінансисти, фахівці комерції, логістики, служби безпеки, HR та роздрібного бізнесу.

Після завершення школи її учасники долучаються до конкурсів на заміщення вакантних керівних посад. «Ми формуємо компетентну команду, підвищуємо лояльність до компанії, отримуємо амбасадорів сервісної культури та цінностей Eldorado.ua у регіонах та дбаємо про майбутнє наших співробітників у нашій країні», — наголосила директорка з роботи з персоналом Eldorado.ua.