Андрей Ярмольский: законопроект о компенсации за утраченное или поврежденное имущество грозит государству многочисленными исками

Законопроект №7198 , призванный урегулировать вопрос получения украинцами компенсации за утраченное или поврежденное в результате российской агрессии имущество, может обернуться для государства многочисленными судебными исками.

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Об этом пишет в своей статье в издании «Зеркало недели» адвокат Андрей Ярмольский.

Как отмечает юрист, принятый Верховной Радой в первом чтении рамочный законопроект (№7198) предусматривает, что претендовать на компенсацию смогут исключительно граждане Украины. Эта норма может противоречить Конституции, ведь согласно основному закону Украины иностранцы и лица без гражданства, находящиеся на территории страны законно, пользуются такими же свободами и правами, что и граждане Украины.

Если народные избранники лишат иностранцев (как физических, так и юридических лиц) права претендовать на компенсацию за уничтоженное или поврежденное в ходе боевых действий имущество на территории Украины, это создаст основания говорить о нарушении их прав. Как следствие, Украина может получить многочисленные иски в международных судах, в частности Европейском суде по правам человека.

Фото: ГСЧС

Объекты, за которые можно получить компенсацию

Согласно рамочному законопроекту (№7198), принятому в первом чтении Верховной Радой, государство должно компенсировать украинцам потери как за готовое, так и недостроенное жилье (только в случаях, когда на строительство сооружения получены все разрешения, и опоры и стены уже возведены). Речь идет о квартирах, дачах, садовых постройках, общем жилье многоквартирных домов. Возмещения могут получить:

владельцы жилья,

инвесторы в новостройки,

участники жилищно-строительных кооперативов и законные наследники указанных лиц.

Компенсацию также могут получить юридические лица, имеющие право собственности на имущество, инвестировавшие в строительство или управляющие уничтоженной или поврежденной недвижимостью.

Механизм компенсации ущерба

Также Андрей Ярмольский отмечает, что выплаты за разрушенное или поврежденное жилье депутаты предложили обрабатывать поочередно поступления заявок. Приоритетными категориями станут:

семьи, воспитывающие троих и более детей,

инвалиды I-II групп,

участники боевых действий,

семьи погибших ветеранов войны

Решения о предоставлении возмещения будут принимать специальные комиссии. Такие органы должны быть созданы исполнительными структурами местных советов. Чтобы избежать злоупотреблений, важно соблюдать законность и прозрачность выполнения учреждений законопроекта.

Среди проблем реализации – где взять деньги? По предварительным оценкам общая сумма ущерба составляет 40 млрд. долларов . Основным источником средств должны стать арестованные золото-валютные запасы России, которые западные правительства планируют передать на восстановление Украины, а также привлечение грантов в проект восстановления Украины Rebuild Ukraine .

Ярмольский считает очевидным, что народные избранники во втором чтении внесут поправки в документ перед окончательным принятием, поэтому давать законопроекту однозначные оценки рано.