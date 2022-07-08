Андрій Ярмольський: законопроєкт про компенсацію за втрачене або пошкоджене майно загрожує державі судовими позовами

Законопроєкт №7198 , який покликаний врегулювати питання отримання українцями компенсації за втрачене або пошкоджене внаслідок російської агресії майно, може обернутися для держави численними судовими позовами.

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Про це пише у своїй статті у виданні «Дзеркало тижня» адвокат Андрій Ярмольський.

Як зазначає правник, прийнятий Верховною Радою у першому читанні рамковий законопроєкт (№7198) передбачає, що претендувати на компенсацію зможуть винятково громадяни України. Ця норма може суперечити Конституції, адже згідно з основним законом України іноземці та особи без громадянства, які знаходяться на території країни законно, користуються такими ж свободами та правами, що і громадяни України.

Якщо народні обранці позбавлять іноземців (як фізичних, так і юридичних осіб) права претендувати на компенсацію за знищене або пошкоджене у ході бойових дій майно на території України, то це створить підстави говорити про порушення їх прав. Як наслідок, Україна може отримати численні позови у міжнародних судах, зокрема – Європейському суді з прав людини.

Фото: ДСНС

Об’єкти, за які можливо отримати компенсацію

Згідно з рамковим законопроєктом (№7198), прийнятим у першому читанні Верховною Радою, держава повинна компенсувати українцям втрати як за готове, так і недобудоване житло (лише у випадках коли на будівництво споруди отримані усі дозволи, і опори та стіни вже зведено). Йдеться про квартири, дачі, садові споруди, спільне житло багатоквартирних будинків. Відшкодування можуть отримати:

власники житла,

інвестори у новобудови,

учасники житлово-будівельних кооперативів та законні спадкоємці зазначених осіб.

Компенсацію також можуть отримати юридичні особи, які мають право власності на майно, інвестували у будівництво або управляють знищеною чи пошкодженою нерухомістю.

Механізм компенсації збитків

Також Андрій Ярмольський зазначає, що виплати за зруйноване чи пошкоджене житло депутати запропонували обробляти по черзі надходження заявок. Пріоритетними категоріями стануть:

сім’ї, що виховують трьох і більше дітей,

інваліди I-II груп,

учасники бойових дій,

сім'ї загиблих ветеранів війни.

Рішення про надання відшкодування будуть ухвалювати спеціальні комісії. Такі органи повинні бути створені виконавчими структурами місцевих рад. Аби уникнути зловживань, важливо дотримуватись законності та прозорості виконання установ законопроєкту.

Серед проблем реалізації - де взяти гроші? За попередніми оцінками загальна сума збитків складає 40 млрд. доларів. Основним джерелом коштів мають стати арештовані золото-валютні запаси росії, що західні уряди планують передати на відбудову України, а також залучення грантів у проєкт відбудови України Rebuild Ukraine.

Ярмольський вважає очевидним, що народні обранці у другому читанні внесуть поправки до документа перед остаточним прийняттям, тому давати законопроєкту однозначні оцінки зарано.