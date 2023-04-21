"Биоэнерджи-Винница" пополнила госбюджет Украины более чем на 10 млн гривен в первом квартале 2023 года

ООО "Биоэнерджи-Винница" уплатило более 10 млн гривен налогов и сборов в украинский бюджет в первом квартале 2023 года.

Об этом сообщила пресс-служба компании.

По словам генерального директора "Биоэнэрджи-Винница" Кирилла Злочевского, одним из приоритетных направлений работы компании стало налаживание логистики через речные порты "Измаил" и "Рени".

"Работу с портами Дуная мы начали в октябре 2022 года – когда зерновой коридор уже активно работал. Это сознательный выбор, поскольку в условиях войны важно иметь план Б". Мы рассматриваем перевозку речным транспортом как альтернативу использованию глубоководных портов Украины. Таким образом мы создаем для себя дополнительную возможность диверсифицировать логистику", – отмечает Злочевский.

Кроме того, он отмечает, что использование Дуная позволяет поставлять продукцию в ряд важных транспортных узлов, таких как глубоководный порт Констанца (Румыния), а также открывает доступ к странам Средиземноморья (Италия, Египет, Греция) и Турции.

В то же время, использование речных портов имеет свои сложности, которые заключаются, прежде всего, в необходимости тщательной оптимизации логистики, поскольку этот вид транспорта значительно дороже традиционных морских отгрузок.

"Использование Дунайских портов менее выгодно, чем "глубокие воды" из-за дорогостоящего фрахта в пересчете на тонну продукции, из-за повышения стоимости перевалки зерновых, которое произошло после блокады портов Украины", - объясняет гендиректор "Биоэнэрджи-Винница".

Также, по его словам, важен тот факт, что на сегодняшний день южные и центральные регионы Украины практически завершили экспорт своей сельскохозяйственной продукции, но пока остается не реализованной продукция из северных областей, что обусловлено высокой стоимостью логистики.

"Сейчас приходится прилагать действительно очень значительные усилия, чтобы дать возможность фермерам из северных областей экспортировать их продукцию. Ситуация усложняется из-за снижения спроса и цен на зерновые, что делает отечественное зерно слишком дорогим для переработчиков, работающих в Египте, Турции и ЕС. Привести спрос и предложение "к общему знаменателю" возможно только при очень детальном планировании логистики (автомобильные и железнодорожные перевозки, фрахт) и оптимизации каждого доллара расходов" , - рассказывает Злочевский.

Несмотря на такие сложности, "Биоэнерджи-Винница" начиная с октября 2022 года и по сей день отгрузила более 30 судов и барж продукции на рынки Средиземноморья.

"Общий объем нашего экспорта через порты Дуная превысил 50 тысяч тонн зерновых (пшеница, кукуруза, ячмень), а общий экспорт с начала агрессии 205 тонн", - подытожил Кирилл Злочевский.