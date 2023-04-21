"Біоенерджі-Вінниця" поповнила держбюджет України на понад 10 млн гривень в першому кварталі 2023 року

ТОВ "Біоенерджі-Вінниця" сплатило понад 10 млн гривень податків та зборів до українського бюджету в першому кварталі 2023 року.

Про це повідомила пресслужба компанії.

За словами генерального директора "Біоенерджі-Вінниця" Кирила Злочевського, одним з пріоритетних напрямків роботи компанії стало налагодження логістики через річкові порти "Ізмаїл" та "Рені".

"Роботу з портами Дунаю ми розпочали в жовтні 2022 року – коли зерновий коридор вже активно працював. Це свідомий вибір, оскільки в умовах війни важливо мати «план Б». Ми розглядаємо перевезення річковим транспортом як альтернативу використанню глибоководних портів України. Таким чином ми створюємо для себе додаткову можливість диверсифікувати логістику", – зазначає Злочевський.

Крім того, він наголошує, що використання Дунаю дає можливість поставляти продукцію до цілої низки важливих транспортних вузлів, таких як глибоководний порт Констанца (Румунія), а також відкриває доступ до країн Середземномор’я (Італія, Єгипет, Греція) та Туреччини.

В той же час, використання річкових портів має свої складнощі, які полягають, перш за все, в необхідності ретельної оптимізації логістики, оскільки цей вид транспорту є значно дорожчим за традиційні морські відвантаження.

"Використання Дунайських портів є менш вигідним за «глибокі води» через дорогий фрахт у перерахунку на тонну продукції, через підвищення вартості перевалки зернових, яке відбулося після блокади портів України", – пояснює гендиректор "Біоенерджі-Вінниця".

Також, за його словами, важливим є той факт, що на сьогодні південні та центральні регіони України практично завершили експорт своєї сільськогосподарської продукції, але поки що залишається не реалізованою продукція з північних областей, що зумовлено високою вартістю логістики.

"Зараз доводиться докладати дійсно дуже значних зусиль, щоб дати можливість фермерам з північних областей експортувати їх продукцію. Ситуація ускладнюється через зниження попиту та цін на зернові, що робить вітчизняне зерно надто дорогим для переробників, що працюють в Єгипті, Туреччині та ЄС. Привести попит та пропозицію "до спільного знаменника" можливо лише за умови дуже детального планування логістики (автомобільні та залізничні перевезення, фрахт) та оптимізації кожного долара витрат", – розповідає Злочевський.

Попри такі складнощі, "Біоенерджі-Вінниця" починаючи з жовтня 2022 року і до сьогодні відвантажила понад 30 суден і барж продукції на ринки Середземномор’я.

"Загальний обсяг нашого експорту через порти Дунаю перевищив 50 тисяч тонн зернових (пшениця, кукурудза, ячмінь), а загальний експорт з початку агресії 205 тонн", – підсумував Кирило Злочевський.