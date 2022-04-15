CEO Club Ukraine запустил благотворительный фонд и хочет привлечь более $100 млн на проекты по восстановлению Украины

При поддержке выпускников Стэнфордского университета CEO Club Ukraine запустил международный благотворительный фонд Soborna Ukraine. Главная его цель – адресное распределение гуманитарных потребностей, восстановление и развитие Украины. Об этом Soborna Ukraine сообщает в своем пресс-релизе.

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Фонд планирует привлечь более $100 млн на краткосрочные и долгосрочные проекты для обеспечения последовательной и системной работы, которая позволит быстро и гибко реагировать на новые вызовы.

Главные направления деятельности фонда:

Медицина. Организация медицинской помощи пациентам, нуждающимся в постоянной фармакологической поддержке. Обеспечение медицинским оборудованием и фармакологическими препаратами гражданских и военных госпиталей.

Инфраструктура. Создание условий жизнеобеспечения в регионах гуманитарной катастрофы. Развитие инфраструктуры для внутренне перемещенных лиц в Украине.

Образование. Создание и обеспечение стипендиальных программ для детей участников боевых действий.

Строительство и восстановление школ.

Юридическая помощь. Защита и восстановление прав резидентов Украины через американские суды. Создание юридических прецедентов для возмещения ущерба.

Think tank. Создание площадки для обсуждения моделей для будущего развития Украины (экономика, право, образование, культура).

Фонд возглавляют Casper Oswald (США) и Артем Романюков (Украина).

СEO Club Ukraine — закрытый интеллектуальный клуб, который уже 10 лет объединяет лидеров бизнеса.