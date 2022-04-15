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CEO Club Ukraine запустил благотворительный фонд и хочет привлечь более $100 млн на проекты по восстановлению Украины

CEO Club Ukraine запустил благотворительный фонд и хочет привлечь более $100 млн на проекты по восстановлению Украины
CEO Club Ukraine. Фото: Mind.ua

При поддержке выпускников Стэнфордского университета CEO Club Ukraine запустил международный благотворительный фонд Soborna Ukraine. Главная его цель – адресное распределение гуманитарных потребностей, восстановление и развитие Украины. Об этом Soborna Ukraine сообщает в своем пресс-релизе.

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Фонд планирует привлечь более $100 млн на краткосрочные и долгосрочные проекты для обеспечения последовательной и системной работы, которая позволит быстро и гибко реагировать на новые вызовы.

Главные направления деятельности фонда:

  • Медицина. Организация медицинской помощи пациентам, нуждающимся в постоянной фармакологической поддержке. Обеспечение медицинским оборудованием и фармакологическими препаратами гражданских и военных госпиталей. 
  • Инфраструктура. Создание условий жизнеобеспечения в регионах гуманитарной катастрофы. Развитие инфраструктуры для внутренне перемещенных лиц в Украине. 
  • Образование. Создание и обеспечение стипендиальных программ для детей участников боевых действий.
  • Строительство и восстановление школ. 
  • Юридическая помощь. Защита и восстановление прав резидентов Украины через американские суды. Создание юридических прецедентов для возмещения ущерба. 
  • Think tank. Создание площадки для обсуждения моделей для будущего развития Украины (экономика, право, образование, культура).

Фонд возглавляют Casper Oswald (США) и Артем Романюков (Украина).

СEO Club Ukraine — закрытый интеллектуальный клуб, который уже 10 лет объединяет лидеров бизнеса.

Автор:
Сергей Горелов