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CEO Club Ukraine запустил благотворительный фонд и хочет привлечь более $100 млн на проекты по восстановлению Украины
При поддержке выпускников Стэнфордского университета CEO Club Ukraine запустил международный благотворительный фонд Soborna Ukraine. Главная его цель – адресное распределение гуманитарных потребностей, восстановление и развитие Украины. Об этом Soborna Ukraine сообщает в своем пресс-релизе.
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Фонд планирует привлечь более $100 млн на краткосрочные и долгосрочные проекты для обеспечения последовательной и системной работы, которая позволит быстро и гибко реагировать на новые вызовы.
Главные направления деятельности фонда:
- Медицина. Организация медицинской помощи пациентам, нуждающимся в постоянной фармакологической поддержке. Обеспечение медицинским оборудованием и фармакологическими препаратами гражданских и военных госпиталей.
- Инфраструктура. Создание условий жизнеобеспечения в регионах гуманитарной катастрофы. Развитие инфраструктуры для внутренне перемещенных лиц в Украине.
- Образование. Создание и обеспечение стипендиальных программ для детей участников боевых действий.
- Строительство и восстановление школ.
- Юридическая помощь. Защита и восстановление прав резидентов Украины через американские суды. Создание юридических прецедентов для возмещения ущерба.
- Think tank. Создание площадки для обсуждения моделей для будущего развития Украины (экономика, право, образование, культура).
Фонд возглавляют Casper Oswald (США) и Артем Романюков (Украина).Подписывайтесь на наш YouTube канал
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