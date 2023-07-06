Эксперт: "Правительство заставило украинцев компенсировать разницу в тарифе на воду – люди переплатят миллиарды"

Правительство отказалось покрывать разницу в тарифах на воду, переложив эту обязанность на местное самоуправление. Таким образом оно фактически заставило украинцев переплачивать миллиарды. Об этом заявил политический и экономический эксперт Александр Кочетков.

"Правительство заставило украинцев компенсировать разницу в тарифе на воду – люди переплатят миллиарды. Вчера премьер-министр Денис Шмыгаль в очередной раз заявил, что сейчас повышение тарифов на воду для населения неприемлемо. А компенсировать потери водоканалам должны местные громады из своих бюджетов. Самое плохое в этой ситуации то, что Шмыгаль просто решил переложить проблему водоканалов с больной на здоровую голову. То есть заставил громады заплатить миллиарды из их бюджетов на компенсацию водоканалам, перечеркнув финансирование других социальных статей местных бюджетов. Другими словами, граждане все равно заплатят за компенсацию водоканалам. Потому что Правительство эту разницу платить отказалось, скинув эту обязанность на местное самоуправление", - заявил Кочетков.

Эксперт отметил, что правительство с 1 июня подняло вдвое тарифы на электроэнергию. А это автоматически влечет расходы и на предоставление других коммунальных услуг. В том числе на водоснабжение. Однако традиционно правительство не предусмотрело никаких компенсаторных механизмов, а просто одобрило решение повышения тарифов на воду.

"После публичной порки от Президента Зеленского правительства премьер-министр присоединился к критике… фактически своего же решения о повышении тарифов. Вроде бы и не было того решения правительства. И в результате местные водоканалы остаются критически недофинансированными", - подчеркнул Кочетков.

Он подчеркнул, что перекладывание ответственности на местную власть является ошибочным решением.

"Кто выиграл в этой ситуации? Точно не граждане. Правительству Дениса Шмыгаля следует перестать в любой непонятной ситуации перекладывать все на местную власть. Эффективное государственное управление должно базироваться на других принципах", - резюмировал эксперт.

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