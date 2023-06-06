Fin Blogger Award 2023: кто стал лучшим среди финансовых блоггеров Украины

2 июня в Киеве состоялась первая церемония награждения финансовых лидеров мнений Fin Blogger Award 2023. Это первая в Украине премия для блоггеров, которые генерируют профессиональный контент и развивают культуру инвестирования в стране.

Организаторами мероприятия стали учебный центр «Биржевой университет» и финансовый портал "Минфин".

В этом году участие в борьбе за звание лучшего приняли 33 финансовых эксперта из YouTube, Instagram и Telegram в 6 основных номинациях. Победителей премии в номинациях, за исключением внеконкурсных номинаций, выбирали путем голосования на сайте премии.

Итак, в этом году победителями Fin Blogger Award стали:

Номинация «Лучший YouTube-канал о финансах»

Канал «Последний капиталист» — канал о будущем экономическом чуде Украины.

Номинация «Лучший Telegram-канал об инвестициях»

Канал «Больше золота» автора книги, миллионера и стартапера.

Номинация «Самый влиятельный инвестиционный инфлюэнсер»

Павел Бойко – основатель Gonzo invest, управляющий активами, самый доходный инвестор Украины.

Номинация «Лучший экспертный инстаблог»

Александр Королюк – 22-летний биржевой спекулянт акциями, автор ТГ-канала об инвестициях.

Номинация «Развитие финансовой грамотности детей»

Юлия Баткалова — основательница школы финансов «BY finance», инвесторка, эксперт программы «Утро дома» .

Главный приз в номинации «Будущий лидер финансового блогинга» получил Александр Королюк – 22-летний биржевой спекулянт акциями, автор ТГ-канала об инвестициях. Он получил $5 тыс. на развитие и продвижение своего финансового блога.

В ходе церемонии назвали и победителей в особых внеконкурсных номинациях.

Номинация «Инвестор-наставник с большим количеством учащихся».

Умида Самоенко — основательница онлайн-школы FinUp, эксперт по финансовой грамотности, инвестировала более $200 000.

Номинация «Посольство украинского рынка инвестиций».

Автор проекта «УкрИнвестКлуб» Дмитрий Карпиловский — идеолог и основатель крупнейшего сообщества инвесторов в Украине.

Номинация "Защитник финансово-инвестиционного фронта Украины"

Любомир Остапов – финансист, партнер iPlan.ua, автор книги «Любовь и бюджет».

Номинация «Главный мультиинвестор Украины»

Мирослав Король – инвестиционный советник, адвокат и партнер юридической компании KFN.

Номинация «За социально ответственный инвестиционный проект»

Алина Шух – финансовая советница, соучредительница компании по финансовому консалтингу SMART.

Каждый победитель получил особые подарки – праздничное отличие и сертификат на акцию FRHC. Кроме этого, победители также получили подарки от партнеров: сертификат на 2 ночи в отеле сети Ribas, сертификат на 5000 гривен от ювелирного дома «Кимберли», сертификат на уикенд Apartel Shayan в Закарпатье.

Премию открыл талантливый пианист-виртуоз Евгений Хмара, создавший вдохновенную атмосферу празднования. На мероприятии также выступили спикеры-гости – Юлия Баткалова, Мирослав Король, Павел Бойко, Михаил Пацан. Они поделились своим опытом инвестирования и рассказали о трендах 2023 года, об инвестициях в кризис и как заработать на ценных бумагах. Кроме того, состоялась панельная дискуссия с победителями по теме: «Ответственность и задачи финансового блогинга». По завершению всех ждал нетворкинг и фуршет.

Благодаря премии удалось не только поддержать инфлюэнсеров в нише финансов, но и собрать средства на особый проект 1 бесплатный летний лагерь по финансовой грамотности для детей Freedom Camp.

Партнерами мероприятия стали: