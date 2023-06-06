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Fin Blogger Award 2023: кто стал лучшим среди финансовых блоггеров Украины
2 июня в Киеве состоялась первая церемония награждения финансовых лидеров мнений Fin Blogger Award 2023. Это первая в Украине премия для блоггеров, которые генерируют профессиональный контент и развивают культуру инвестирования в стране.
Организаторами мероприятия стали учебный центр «Биржевой университет» и финансовый портал "Минфин".
В этом году участие в борьбе за звание лучшего приняли 33 финансовых эксперта из YouTube, Instagram и Telegram в 6 основных номинациях. Победителей премии в номинациях, за исключением внеконкурсных номинаций, выбирали путем голосования на сайте премии.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Итак, в этом году победителями Fin Blogger Award стали:
- Номинация «Лучший YouTube-канал о финансах»
Канал «Последний капиталист» — канал о будущем экономическом чуде Украины.
- Номинация «Лучший Telegram-канал об инвестициях»
Канал «Больше золота» автора книги, миллионера и стартапера.
- Номинация «Самый влиятельный инвестиционный инфлюэнсер»
Павел Бойко – основатель Gonzo invest, управляющий активами, самый доходный инвестор Украины.
- Номинация «Лучший экспертный инстаблог»
Александр Королюк – 22-летний биржевой спекулянт акциями, автор ТГ-канала об инвестициях.
- Номинация «Развитие финансовой грамотности детей»
Юлия Баткалова — основательница школы финансов «BY finance», инвесторка, эксперт программы «Утро дома» .
Главный приз в номинации «Будущий лидер финансового блогинга» получил Александр Королюк – 22-летний биржевой спекулянт акциями, автор ТГ-канала об инвестициях. Он получил $5 тыс. на развитие и продвижение своего финансового блога.
В ходе церемонии назвали и победителей в особых внеконкурсных номинациях.
- Номинация «Инвестор-наставник с большим количеством учащихся».
Умида Самоенко — основательница онлайн-школы FinUp, эксперт по финансовой грамотности, инвестировала более $200 000.
- Номинация «Посольство украинского рынка инвестиций».
Автор проекта «УкрИнвестКлуб» Дмитрий Карпиловский — идеолог и основатель крупнейшего сообщества инвесторов в Украине.
- Номинация "Защитник финансово-инвестиционного фронта Украины"
Любомир Остапов – финансист, партнер iPlan.ua, автор книги «Любовь и бюджет».
- Номинация «Главный мультиинвестор Украины»
Мирослав Король – инвестиционный советник, адвокат и партнер юридической компании KFN.
- Номинация «За социально ответственный инвестиционный проект»
Алина Шух – финансовая советница, соучредительница компании по финансовому консалтингу SMART.
Каждый победитель получил особые подарки – праздничное отличие и сертификат на акцию FRHC. Кроме этого, победители также получили подарки от партнеров: сертификат на 2 ночи в отеле сети Ribas, сертификат на 5000 гривен от ювелирного дома «Кимберли», сертификат на уикенд Apartel Shayan в Закарпатье.
Премию открыл талантливый пианист-виртуоз Евгений Хмара, создавший вдохновенную атмосферу празднования. На мероприятии также выступили спикеры-гости – Юлия Баткалова, Мирослав Король, Павел Бойко, Михаил Пацан. Они поделились своим опытом инвестирования и рассказали о трендах 2023 года, об инвестициях в кризис и как заработать на ценных бумагах. Кроме того, состоялась панельная дискуссия с победителями по теме: «Ответственность и задачи финансового блогинга». По завершению всех ждал нетворкинг и фуршет.
Благодаря премии удалось не только поддержать инфлюэнсеров в нише финансов, но и собрать средства на особый проект 1 бесплатный летний лагерь по финансовой грамотности для детей Freedom Camp.
Партнерами мероприятия стали:
- Инвестиционный проект « Семейные молочные фермы» — самый мощный проект в агросекторе Украины, который успешно действует уже 5 лет в области молочного животноводства. Проект объединил 530 инвесторов и 175 семейных ферм по всей Украине. Их сыры можно было отведать во время фуршета.
- Ribas Invest – это платформа, которая помогает инвесторам стать владельцем доходной гостиничной недвижимости. Всеми объектами портфеля недвижимости управляет опытный национальный оператор Ribas Hotels Group, уже более 9 лет успешно развивающий отели своих инвесторов.
- Ювелирный дом «Кимберли» – официальный ювелирный партнер мероприятия.
- Meest ПОЧТА — украинский почтово-логистический оператор по доставке всех типов отправлений по Украине и за границу.
- Apartel Resorts – управляющая компания, которая создает и развивает выдающиеся туристические локации Украины.