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Fin Blogger Award 2023: хто став найкращим серед фінансових блогерів України

Fin Blogger Award 2023: хто став найкращим серед фінансових блогерів України

2 червня у Києві відбулася перша церемонія нагородження фінансових лідерів думок Fin Blogger Award 2023. Це перша в Україні премія для блогерів, які генерують професійний контент та розвивають культуру інвестування в країні.

Організаторами події стали навчальний центр «Біржовий університет» та  фінансовий портал «Мінфін». 

Цьогоріч участь у боротьбі за звання найкращого взяли 33 фінансових експерти з YouTube, Instagram та Telegram у 6 основних номінаціях. Переможців премії у номінаціях, за винятком позаконкурсних номінацій, обирали шляхом голосування на сайті премії.

Фото 2 — Fin Blogger Award 2023: хто став найкращим серед фінансових блогерів України

Отже, цьогоріч переможцями Fin Blogger Award стали: 

  • Номінація «Найкращий YouTube-канал про фінанси»

Канал «Останній капіталіст» — канал про майбутнє економічне диво України. 

  • Номінація «Найкращий Telegram-канал про інвестиції»

Канал «Більше золота» автора книги, мільйонера та стартапера. 

  • Номінація «Найвпливовіший інвестиційний інфлюенсер»

Павло Бойко — засновник Gonzo invest, керуючий активами, найдохідніший інвестор України.

  • Номінація «Найкращий експертний інстаблог»

Олександр Королюк — 22-літній біржовий спекулянт акціями, автор ТГ-каналу про інвестиції.

  • Номінація «Розвиток фінансової грамотності дітей»

Юлія Баткалова — засновниця школи фінансів «BY finance», інвесторка,         експертка програми «Ранок вдома». 

Головний приз у номінації «Майбутній лідер фінансового блогінгу» здобув Олександр Королюк — 22-літній біржовий спекулянт акціями, автор ТГ-каналу про інвестиції. Він отримав $5 тис. на розвиток та просування свого фінансового блогу.  

Фото 3 — Fin Blogger Award 2023: хто став найкращим серед фінансових блогерів України

Під час церемонії назвали й переможців в особливих позаконкурсних номінаціях.

  • Номінація «Інвестор-наставник із найбільшою кількістю учнів».

Уміда Самоєнко — засновниця онлайн-школи FinUp, експертка з фінансової грамотності, інвестувала понад $200 000.

  • Номінація «Амбасадор українського ринку інвестицій».

Автор проєкту «УкрІнвестКлуб» Дмитро Карпіловський —іІдеолог та засновник найбільшої спільноти інвесторів в Україні. 

  • Номінація «Захисник фінансово-інвестиційного фронту України»

Любомир Остапів — фінансист, партнер iPlan.ua, автор книги «Любов та бюджет».

  • Номінація «Головний мультиінвестор України»

Мирослав Король — інвестиційний радник, адвокат та партнер юридичної компанії KFN. 

  • Номінація «За соціально відповідальний інвестиційний проєкт»

Аліна Шух — фінансова радниця, співзасновниця компанії з фінансового консалтингу SMART. 

Кожен переможець отримав особливі подарунки — святкову відзнаку та сертифікат на акцію FRHC. Крім цього, переможці також отримали подарунки від партнерів: сертифікат на 2 ночі в готелі мережі Ribas, сертифікат на 5000 гривень від ювелірного дому «Кімберлі», сертифікат на вікенд в  Apartel  Shayan на Закарпатті. 

Премію відкрив талановитий піаніст-віртуоз Євгеній Хмара, який створив натхненну атмосферу святкування. На заході також виступили спікери-гості — Юлія Баткалова, Мирослав Король, Павло Бойко, Михайло Пацан. Вони поділилися своїм досвідом інвестування та розповіли про тренди 2023 року, про інвестиції у кризу та як заробити на цінних паперах. Крім того, відбулася панельна дискусія з переможцями на тему: «Відповідальність та завдання фінансового блогінгу». По завершенню всіх чекав нетворкінг та фуршет. 

Завдяки премії вдалося не лише підтримати інфлюенсерів у ніші фінансів, а й зібрати кошти на особливий проєкт 一 безкоштовний літній табір із фінансової грамотності для дітей Freedom Camp. 

Партнерами заходу стали: 

  • Інвестиційний проєкт «Сімейні молочні ферми» — це найпотужніший проєкт в агросекторі України, який успішно діє вже 5 років в галузі молочного тваринництва. Проєкт об'єднав 530 інвесторів і 175 сімейних ферм по всій Україні. Їхні сири можна було скуштувати під час фуршету. 
  • Ribas Invest — це платформа, яка допомагає інвесторам стати власником прибуткової готельної нерухомості. Всіма об’єктами портфеля нерухомості керує досвідчений національний оператор Ribas Hotels Group, який вже понад 9 років успішно розвиває готелі своїх інвесторів.
  • Ювелірний дім «Кімберлі» — офіційний ювелірний партнер заходу.
  • Meest ПОШТА — український поштово-логістичний оператор з доставки усіх типів відправлень по Україні та за кордон. 
  • Apartel Resorts — управляюча компанія, яка створює та розвиває визначні туристичні локації України.