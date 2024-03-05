Импорт товаров военного назначения в Россию упал на 10% – эксперт

Киевская школа экономики проводила исследования о наличии иностранных критических компонентов в российском оружии. Согласно выводам КШЭ, среднемесячный импорт такой продукции сократился на 28% по сравнению с довоенным периодом. Если говорить о товарах военного назначения, импорт таких компонентов упал на 10%. О том, как мировые санкции ослабляют российскую экономику, читайте в статье Delo.ua "Как российский импорт иностранных компонентов для вражеского военпрома упал почти на 30% и почему этого недостаточно. Рассказывает Юлия Павицкая, КШЭ".

Для понимания: список критических компонент формировала санкционная команда на основе идентифицированных нашими военными западных компонентов в российском оружии. В сравнении: перечень товаров военного назначения, определенный США, ЕС и другими союзниками Украины – более узкий.

"Список запрещенных к продаже иностранных компонентов, которые Россия может применять в военно-промышленном комплексе, должен быть расширен. И мы работаем над этим вопросом", - говорит Павицкая.

Также эксперт отмечает, что из-за санкций страна-агрессор вынуждена усложнять цепи поставок и, соответственно, платить гораздо больше денег за то, чтобы получать критические компоненты для оружия.

"Если правильно и эффективно применять механизмы контроля за компаниями и странами, которые сотрудничают с Россией в обход санкций, эту проблему удастся решить. И это может серьезно отразиться на российском военпроме, поскольку этот сектор экономики существенно зависит от западных технологических инноваций", - объясняет эксперт.

Пример того, как мировые санкции работают против России

Как отмечают в КШЭ, в России наблюдается кризис гражданской авиапромышленности. Страна-агрессор не может поддерживать в надлежащем состоянии самолеты, которые они украли у западных компаний, потому что они находились в лизинге. Россия попросту их не вернула. Теперь гражданская авиаиндустрия несет серьезные риски для населения, потому что самолеты могут в любой момент разбиться.

"Это действительно хороший пример эффективно выписанных санкций. Их легко отслеживать. Россия не может обойти эти ограничения и приобрести аналогичные компоненты, например, в Китае, поскольку альтернативы нет. Также у них отсутствует собственное производство для авиаотрасли такого уровня. Так что гражданская авиация в России находится на грани коллапса", - говорит Павицкая.

Похожая ситуация происходит в машиностроении. Всего в России было 22 завода по производству автомобилей. Из них сейчас работает только половина. В основном на эти заводы зашли китайские производители, собирающие там свои марки.

"Но Китай не спешит инвестировать деньги в модернизацию промышленных мощностей, они просто используют имеющиеся производственные площадки", – говорит эксперт.

Детальнее о том, как мировые санкции ослабляют российскую экономику, читайте в статье Delo.ua "Как российский импорт иностранных компонентов для вражеского военпрома упал почти на 30% и почему этого недостаточно. Рассказывает Юлия Павицкая, КШЭ".