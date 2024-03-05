- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
Імпорт товарів військового призначення в Росію впав на 10% - експерт
Київська школа економіки проводила дослідження стосовно наявності іноземних критичних компонентів у російській зброї. Згідно з висновками КШЕ, середньомісячний імпорт такої продукції скоротився на 28%, порівняно з довоєнним періодом. Якщо ж говорити про товари військового призначення, імпорт таких компонентів впав на 10%. Про те, як світові санкції ослаблюють російську економіки, читайте у статті Delo.ua "Як російський імпорт іноземних компонентів для ворожого воєнпрому впав майже на 30% та чому цього недостатньо. Розповідає Юлія Павицька, КШЕ".
Для розуміння: перелік критичних компонентів формувала санкційна команда на основі ідентифікованих нашими військовими західних компонентів в російській зброї. У порівнянні: перелік товарів військового призначення, визначений США, ЄС та іншими союзниками України – є більш вузьким.
"Список заборонених для продажу іноземних компонентів, які Росія може застосовувати у військово-промисловому комплексі, має бути розширено. І ми працюємо над цим питанням", - говорить Павицька.
Також експерт зазначає, що через санкції країна-агресор вимушена ускладнювати ланцюги постачання та, відповідно, платити значно більше грошей за те, щоб отримувати критичні компоненти для зброї.Підписуйтесь на Telegram-канал delo.ua
"Якщо правильно та ефективно застосовувати механізми контролю за компаніями та країнами, які співпрацюють з Росією в обхід санкцій, цю проблему вдасться вирішити. І це може серйозно вдарить по російському воєнпрому, оскільки цей сектор економіки суттєво залежить від західних технологічних інновацій", - пояснює експерт.
Приклад того, як світові санкції працюють проти Росії
Як зазначають в КШЄ, в Росії спостерігається криза цивільної авіапромисловості. Країна-агресор не може підтримувати в належному стані літаки, які вони вкрали у західних компаній, бо вони знаходилися в лізингу. Росія просто їх не повернула. Тепер цивільна авіаіндустрія несе серйозні ризики для населення, тому що літаки можуть в будь-який момент розбитися.
"Це дійсно гарний приклад ефективно виписаних санкцій. Їх легко відслідковувати. Росія не може обійти ці обмеження та придбати аналогічні компоненти, наприклад, в Китаї, оскільки альтернативи немає. Також в них відсутнє власне виробництво для авіагалузі такого рівня. Тож цивільна авіація в Росії знаходиться на межі колапсу", - говорить Павицька.
Схожа ситуація відбувається у машинобудуванні. Загалом в Росії було 22 заводи з виробництва автомобілей. З них зараз працює лише половина. В основному на ці заводи зайшли китайські виробники, які збирають там свої марки.
"Але Китай не поспішає інвестувати гроші в модернізацію промислових потужностей, вони просто використовують наявні виробничі майданчики", - говорить експерт.
Детальніше про те, як світові санкції ослаблюють російську економіки, читайте у статті Delo.ua "Як російський імпорт іноземних компонентів для ворожого воєнпрому впав майже на 30% та чому цього недостатньо. Розповідає Юлія Павицька, КШЕ".