Імпорт товарів військового призначення в Росію впав на 10% - експерт

Київська школа економіки проводила дослідження стосовно наявності іноземних критичних компонентів у російській зброї. Згідно з висновками КШЕ, середньомісячний імпорт такої продукції скоротився на 28%, порівняно з довоєнним періодом. Якщо ж говорити про товари військового призначення, імпорт таких компонентів впав на 10%. Про те, як світові санкції ослаблюють російську економіки, читайте у статті Delo.ua "Як російський імпорт іноземних компонентів для ворожого воєнпрому впав майже на 30% та чому цього недостатньо. Розповідає Юлія Павицька, КШЕ".

Для розуміння: перелік критичних компонентів формувала санкційна команда на основі ідентифікованих нашими військовими західних компонентів в російській зброї. У порівнянні: перелік товарів військового призначення, визначений США, ЄС та іншими союзниками України – є більш вузьким.

"Список заборонених для продажу іноземних компонентів, які Росія може застосовувати у військово-промисловому комплексі, має бути розширено. І ми працюємо над цим питанням", - говорить Павицька.

Також експерт зазначає, що через санкції країна-агресор вимушена ускладнювати ланцюги постачання та, відповідно, платити значно більше грошей за те, щоб отримувати критичні компоненти для зброї.

"Якщо правильно та ефективно застосовувати механізми контролю за компаніями та країнами, які співпрацюють з Росією в обхід санкцій, цю проблему вдасться вирішити. І це може серйозно вдарить по російському воєнпрому, оскільки цей сектор економіки суттєво залежить від західних технологічних інновацій", - пояснює експерт.

Приклад того, як світові санкції працюють проти Росії

Як зазначають в КШЄ, в Росії спостерігається криза цивільної авіапромисловості. Країна-агресор не може підтримувати в належному стані літаки, які вони вкрали у західних компаній, бо вони знаходилися в лізингу. Росія просто їх не повернула. Тепер цивільна авіаіндустрія несе серйозні ризики для населення, тому що літаки можуть в будь-який момент розбитися.

"Це дійсно гарний приклад ефективно виписаних санкцій. Їх легко відслідковувати. Росія не може обійти ці обмеження та придбати аналогічні компоненти, наприклад, в Китаї, оскільки альтернативи немає. Також в них відсутнє власне виробництво для авіагалузі такого рівня. Тож цивільна авіація в Росії знаходиться на межі колапсу", - говорить Павицька.

Схожа ситуація відбувається у машинобудуванні. Загалом в Росії було 22 заводи з виробництва автомобілей. З них зараз працює лише половина. В основному на ці заводи зайшли китайські виробники, які збирають там свої марки.

"Але Китай не поспішає інвестувати гроші в модернізацію промислових потужностей, вони просто використовують наявні виробничі майданчики", - говорить експерт.

Детальніше про те, як світові санкції ослаблюють російську економіки, читайте у статті Delo.ua "Як російський імпорт іноземних компонентів для ворожого воєнпрому впав майже на 30% та чому цього недостатньо. Розповідає Юлія Павицька, КШЕ".